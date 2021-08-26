Türkiye Yusuf'tan günler sonra acı haber geldi! Aynı saldırıda babası hayatını kaybetmişti

Yusuf'tan günler sonra acı haber geldi! Aynı saldırıda babası hayatını kaybetmişti

Türkiye

Yusuf'tan günler sonra acı haber geldi! Aynı saldırıda babası hayatını kaybetmişti

Şanlıurfa Suruç'ta babası ile birlikte içinde bulundukları otomobile düzenlenen saldırıda yaralanan Yusuf Altın'dan kötü haber geldi. 11 yaşındaki Yusuf Altın tedavi gördüğü hastanede 11 günlük yaşam savaşını kaybetti.

26 Ağustos 2021, Perşembe 13:43 Son Güncelleme:
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Suruç’ta 15 Ağustos'ta alışverişe çıkan Kadir Altın ile oğlu Yusuf Altın'ın içerisinde bulunduğu park halindeki 34 RU 7843 plakalı otomobile, plakası tespit edilemeyen başka bir otomobilden silahla ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan otomobildeki baba ve oğlu ağır yaralandı. Saldırganlar ise geldikleri otomobille kaçtı. Yaralı baba ve oğlu çevredeki vatandaşlar tarafından araçla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kadir Altın, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı, oğlu ise hayati tehlikesi bulunduğu için Şanlıurfa'ya sevk edildi. Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Yusuf Altın, 11 gün yoğun bakım servisinde süren yaşam mücadelesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Yusuf Altın’ın cenazesi yapılan otopsinin ardından babası Kadir Altın’ın yanına defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Saldırıda hayatını kaybeden baba ile oğlunun cinayet şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

DHA

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