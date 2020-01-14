Ayrılması kesin gözüyle bakılan Yuto Nagatomo, İtalya’ya geri dönüş hazırlığında. Sarı-Kırmızılılar’ın Inter’den transfer ettiği 33 yaşındaki futbolcu, Bologna ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Galatasaray, bu transferden de oyuncunun alacaklarına karşılık 1.5 milyon Euro bonservis alıp, bunu yeni takviyelerde kullanmak istiyor.

Nagatomo, 2018 yılında kiralık olarak geldiği Galatasaray'da uzun süredir aranan sol bek eksikliğini gidermiş ve karakteriyle de herkesin sevgisini kazanmıştı. 2019'da 2.5 milyon euro karşılığında bonservisi alınan Japon sol bek, hayal kırıklığı yaratmıştı.

Ciğeriyle ilgili yaşadığı sakatlıktan sonra eski formuna bir türlü kavuşamayan Yuto Nagatomo, 1.5 senelik Türkiye macerasını sonlandıracak.