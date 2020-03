Yuva arayan hayvanların fotoğraflarını pizza kutularında dağıtıyorlar

New York'ta pizza almak isterken kendinizi bir köpek sahiplenmiş olarak bulabilirsiniz. Just Pizza & Wing isimli pizza dükkanı ve Hayvanlara Zulmü Önleme Dernepi (SPCA), evcil hayvanlara yönelik "evlat edinme" yaklaşımı hakkında farkındalık girişimi başlattı. Bu girişim sayesinde barınaktaki 6 aylık bir köpek kendine şimdiden ev buldu. Fikir, SPCA etkinlik koordinatörü olarak çalışan Kimberly LaRussa tarafından ortaya atıldı ve Just Pizza & Wing Co.'nun sahibi Mary Alloy'a katılmak isteyip istemediği soruldu.

Insider'a konuşan LaRussa, 'Amherst'teki Just Pizza'dan Mary Alloy, barınağımız için büyük bir savunucu ve barınak hayvanlarına yardım etmek için her şeyi yapıyor. Pizza kutularına barınak köpeklerinin reklamını yapmak isteyip istemediğini sorduk ve hemen evet dedi' diyor.

LaRussa, 'Noel zamanı özel ihtiyaçları olan ve kimsenin sahiplenmek istemediği Smokey adındaki kedi kendine yuva bulabildi. Onu barınakta gören Mary Alloy, onu sahiplendi ve şimdi evindeki diğer kedilerle birlikte mutlu bir şekilde yaşıyor. Mary iyi bir insan' diye ekledi.

Henüz yeni hayata geçirilen pizza üzerindeki ilan fikri sayesinde 6 aylık bir köpek cumartesi günü hemen kendine bir yuva bulabildi.

LaRussa, sığınağın her zaman barınak hayvanlarını tanıtmak için eğlenceli ve benzersiz yollar aradığını söyledi, çünkü şu anda barınakta uzun süredir onlarla birlikte olan çok sayıda köpek var.

Pizza kapakları üzerindeki köpek ilanları, hem sosyal medya hem de bölge halkı tarafından oldukça sevildi.Halk sadece pizza kutuları üzerinde barınak köpekleri fikrini benimsemekle kalmıyor, aynı zamanda diğer pizza dükkanlarının da bu eyleme katılmalarını istiyorlar.

