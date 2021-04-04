Türkiye Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 98'e ulaştı

Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 98'e ulaştı

Türkiye

Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 98'e ulaştı

Kocaeli'de içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 98 seviyesine çıktı.

04 Nisan 2021, Pazar 20:04 Son Güncelleme:
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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, baraj kapaklarının su seviyesinin tam kapasiteye ulaşması nedeniyle açıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Barajda su miktarı 50 milyon metreküp, yani yüzde 98 seviyesini buldu. Anlık su girişi karların erimeye başlamasıyla saniyede 20 metreküpe ulaştı. Bu gece ve yarın için beklenen yoğun yağmur nedeniyle taşkın riskine karşı baraj deşarj kapakları saat 13.00 gibi açıldı." ifadelerine yer verildi.

AA

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