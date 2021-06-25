Yuvalama çorbası tarifi ve yapılışı: Yuvalama çorbası nasıl yapılır?

Yoğurtlu yuvalama tarifi ve yapılışı

Yoğurtlu yuvalama çorbası için malzemeler aşağıdaki gibi olacaktır;

- Yarım kilo kuzu incik,

- Bir gece önceden ıslatılmış bir su bardağı nohut,

- 5 su bardağı su,

- 3 tane arpacık soğan,

- 1 tatlı kaşığı tereyağı,

Üzeri için;

- 1 tatlı kaşığı nane,

- 1 çay kaşığı pul biber,

- 1 yemek kaşığı tereyağı.

Yoğurtlu sos için;

- 5 yemek kaşığı süzme yoğurt,

- 1 tane yumurta,

- 1 çorba kaşığı un,

- 2.5 su bardağı su.

Minik köfte yapmak için;

- 3 yemek kaşığı kırık pirinç,

- 150 gram kadar kıyma,

- 1 tatlı kaşığı tuz,

- 1 yemek kaşığı ıslatılmış köftelik ince bulgur,

- 1 çay kaşığı karabiber.

Yuvalama çorbası nasıl yapılır?

Yoğurtlu yuvalama çorbasının hazırlanışı için;

- Öncelikle arpacık soğanlar ile 1 tatlı kaşığı tereyağı ile kavrulur.

- Daha sonra etle ilave edilerek, 5 dakika boyunca soğanlarla kavrulur. Nohutlar ve su eklenerek düdüklü tencerenin kapağı kapatılır. Su kaynadıktan sonra kapağı kapatılmalıdır. Düdük öttükten sonra tencerenin altı kısılmalı ve 15 dakika kadar beklenmelidir.

- 15 dakika sonra ocak altı kapatılarak, buharın dışarı çıkması sağlanır. Bütün buharın çıktığına emin olduktan sonra tencere kapağı açılmalıdır.

- Etin suyu süzülmelidir. Soğanlar da yemekten ayıklanarak, nohut ve etler bir arada bırakılmalıdır. Etler didiklendikten hemen sonra süzülen et suyunun içerisine didiklenmiş et ve nohutlar yeniden eklenmelidir.

Minik köftelerin hazırlanması için;

- Pirinç sıcak su içerisinde 20 dakika kadar bekletilerek, süzülmelidir.

- Süzülen pirinç, köftelik ince bulgur ve kıyma ile karıştırılarak, rondo yardımıyla toz kıvamına getirilmelidir.

- Rondodan geçirilen pirinç ve bulgurla, un, kıyma bir kap içerisine alınarak, yoğurulmalıdır. Başka malzemeler de eklenerek, harç iyice karşına dek devam edilmelidir.

- Nohut büyüklüğünde yoğrularak, buzdolabında yaklaşık yarım saat dinlendirilmelidir.

Yoğurtlu sosun hazırlanması için;

- Un, yumurta ve yoğurt karıştırılarak, iyice çırpılmalıdır. Az şekilde olmak üzere ölçülü suyu ekleyerek, iyice karıştırılmalıdır.

- Kaynayan et suyundan ilave ederek, karışımın ısısı dengelenmelidir.

- Yoğurtlu karışım azar azar, kaynayan et suyuna ilave edilmelidir. Bu esnada çırpma teli kullanılmalıdır. Ocak altı kısılarak, pişmeye bırakılmalıdır.

- Pişen çorbanın üzerine eritilmiş tereyağında pul biber ve nane karışımı eklenmelidir.

Yoğurtlu yuvalama çorbası İçin püf nokta

Yoğurtlu yuvalama çorbası yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları bulunmaktadır. Süzülen köftelik ince bulgur ve pirinç rondo içerisine alınmadan önce iyice süzülmesi ve iyice kurutulması, yemeğin kıvamı adına önemlidir. Bunun dışında yumurta ve yoğurtlu karışım içerisine su az bir şekilde ilave edilmezse, yumurtanın ve yoğurdun dokusu değişerek kullanılmaz hale gelecektir. Çorbanın lezzetli olabilmesi adına bu püf noktalara dikkat etmek oldukça önemlidir.

Yoğurtlu yuvalama çorbası için servis önerisi

Yoğurtlu yuvalama çorbası, oldukça lezzetli bir yemektir. Bununla beraber yoğurtlu yuvalama çorbasının yanında yapılabilecek yemek çeşitleri, katı yemek türleri olmalıdır. Bu şekilde dengeyi tutturmak daha kolay olacaktır. Yoğurtlu yuvalama çorbasının yanında, pirinç pilavı, mangal yemekleri gibi yemekler yapılabilir. Bu şekilde çorba daha lezzetli hale gelecektir.



