Etkinlik Rehberi Yuvarlansın kutular

Yuvarlansın kutular

Etkinlik Rehberi

Yuvarlansın kutular

Bu oyun sayesinde çocuğunuz farklı ağırlıklara güç kullanma becerileri ile birlikte vücut koordinasyonunu ve dengesini de geliştiriyor olacak.

07 Ekim 2021, Perşembe 14:38 Son Güncelleme:
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Yuvarlansın kutular oyunu çocuğunuzun güç kullanma becerisinin gelişmesini sağlar.

MALZEMELER

Boş bir kutu, renkli bant

NASIL OYNANIR? 

Renkli bant ile yere zikzak bir yol yapın ve çocuğunuzdan kutuyu hiç kaldırmadan, yuvarlayarak yol boyunca ilerletmesini isteyin. Daha sonra birazcık daha zorlaştırmak için kutunun içerisine ağırlık yapacak şeyler koyun. Örneğin; kıyafetler, küçük toplar ya da sebzeler.

Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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