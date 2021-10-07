Yuvarlansın kutular | Çocuklar için oyunlar

Yuvarlansın kutular oyunu çocuğunuzun güç kullanma becerisinin gelişmesini sağlar.

MALZEMELER

Boş bir kutu, renkli bant

NASIL OYNANIR?

Renkli bant ile yere zikzak bir yol yapın ve çocuğunuzdan kutuyu hiç kaldırmadan, yuvarlayarak yol boyunca ilerletmesini isteyin. Daha sonra birazcık daha zorlaştırmak için kutunun içerisine ağırlık yapacak şeyler koyun. Örneğin; kıyafetler, küçük toplar ya da sebzeler.