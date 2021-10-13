Belçika Otomobil Sanayicileri Federasyonunun verilerine göre, Euro 4 normlarındaki dizel motorlu 604 bin aracın düşük emisyon bölgesi olan Brüksel'de kullanılması yıl başından itibaren yasak olacak.

11-16 yaş aralığındaki bu araçların 38 bini Brüksel'de, 350 binden fazlası Flaman bölgesinde, 215 binden fazlası ise Valon bölgesinde kayıtlı bulunuyor.

Brüksel'e şu anda daha yaşlı çok sayıda aracın girişine de izin verilmiyor. Bu tür araçların Brüksel bölgesine girmeleri halinde 350 avro para cezası kesiliyor.

11,4 milyon nüfuslu Belçika'da toplam 5,85 milyon kayıtlı araç bulunuyor.

Federal sistemle yönetilen Belçika, Başkent Brüksel Bölgesi, Flaman Bölgesi ve Valon Bölgesinden oluşuyor.

Başkent Brüksel Bölgesi yönetimi, Avrupa Birliği'nin (AB) iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele için 2050'ye kadar sera gazı salımını sıfırlama hedefi kapsamında 2030'dan itibaren dizel araçların, 2035'ten itibaren ise benzinli araçların tamamen trafikten men edilmesini planlıyor.

AA