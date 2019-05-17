Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... 'Vizesiz Avrupa' talimatı!

Milliyet gazetesinden Kıvanç El'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vize serbestisi için gereken 72 kriterden eksik kalan altısıyla ilgili birimlere çalışma talimatı verdi. Altı kriter içerisinde beş kriter, “hemen çözülebilecek” diye değerlendirilirken en tartışmalısı olan Terörle Mücadele Kanunu için çeşitli alternatifler belirlenerek AB’li yetkililerle bir kez daha bir araya gelineceği kaydedildi.

Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta Reform Eylem Grubu’nda verdiği AB mesajlarının ardından vize serbestisi adımı için çalışma başlatıldı. 72 kriter arasında AB’nin daha önce kabul ettiği 66 kriterle ilgili sorun bulunmuyor. Geriye kalan altı kriterden beşi için de bir problem tespit edilmedi. Birinci olarak, kişisel verilerin korunması için ikincil düzenlemelerin yapılması konusunda bakanlıkların da çalışmaları bulunuyor.

İkinci şart olarak sunulan cezai konularda adli iş birliği yapılmasıyla ilgili Türkiye’nin 30 Nisan 2018’e kadar adım atması gerekiyordu. Ancak bu adım atılmazken yeni sürecin başlatılabileceği ifade ediliyor. Üçüncü şart olarak da Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ile iş birliği anlaşması konusunda İçişleri Bakanlığı çalışmasının hazır olduğu ifade ediliyor.

Dördüncü başlık olan yolsuzlukla mücadele için önlemlerin alınması konusunda ise Adalet Bakanlığı tarafından Siyasi Partiler Kanunu’nda siyasetin finansmanına ilişkin değişikliklerin yapılması gündemde tutuluyor.

Beşinci olarak; Geri Kabul Anlaşması’nın tam olarak devreye girmesi ise tüm aşamalar tamamlandıktan sonra vize serbestisi ile eş zamanlı hayata geçecek. Türkiye şu anda 18 Mart Mutabakatı olarak bilinen mutabakattaki şartları uyguluyor.

AB ile diğer beş konunun aksine bugüne kadar uzlaşılamayan diğer bir konu başlığını ise, terörle mücadele mevzuatı oluşturuyor. AB, Terörle Mücadele Kanunu’nda, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda ve Türk Ceza Kanunu’nda cezalandırma ve tutuklamayla ilgili düzenleme bekliyor. Kanunların, AİHM kararlarıyla uyumlu hale getirilmesi, ifade ve toplantı özgürlüğüne dair uygulamaların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi standartlarına taşınması isteniyor. Türkiye, bu konuda “yumuşamadan” yana tavır ortaya koymuyor. Ancak çeşitli alternatif düzenlemelere ilişkin çalışmanın yürütüldüğü ve AB yetkilileri ile bir araya gelerek durumun ele alınacağı kaydediliyor. Türkiye daha önce AB’ye bir öneri sunmuş, ancak bu kabul görmemişti. Çalışmanın tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelinecek, vize serbestisi için atılması gereken adımlar da bu toplantının ardından yapılacak.

Eksik kalan altı kriter: Kişisel verilerin korunması, cezai konularda adli işbirliği, terörle mücadele mevzuatı, Europol ile anlaşma, yolsuzlukla mücadele, geri kabul anlaşması











