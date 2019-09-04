En tepeden giriş yaptı

Mashable'ın haberine göre şu an için sadece Çin'deki kullanıcıların erişebildiği Zao, kısa sürede Çin'in iOS mağazasının zirvesine yerleşti. Uygulamanın lansmanı ise 30 Ağustos 2019'da yapıldı ve bu başarıya yalnızca birkaç günde ulaştı. Uygulama henüz diğer ülkelerde kullanıma açılmadı.

Nasıl çalışıyor?

Uygulama içerisinde belirli videolar bulunuyor. Videolar arasında Leonardo DiCaprio, The Big Bang Theory'den Sheldon, Game of Thrones'tan John Bradley ve daha birçok film ve TV programına ait kesitler var. Programın dahili kamerası aracılığıyla bir selfie ekleyip, yüzünüzü seçtiğiniz kesite ekliyorsunuz. Yani bu programda istediğiniz yüzü istediğiniz yere eklemek gibi bir seçenek mevcut değil. Kullanım alanları kısıtlı.

Bir Twitter kullanıcısı olan Allan Xia, kendi yüzünü birçok sahneye ekleyerek paylaştı. Bu işlemin ise ortalama 8 saniye sürdüğünü belirtti.





Bir başka kullanıcı ise yüzünü, The Big Bang Theory'den Sheldon karakteriyle değiştirdi.









Game of Thrones dizisinden Samwell Tarly karakterine eklenen yüz ise şöyle.









Zao'nun şu an için sadece Çin'de kullanılmasına rağmen bu denli popüler olması ise gizlilik endişelerini beraberinde getiriyor. Bu tip bir uygulamanın rağbet görmesi kaçınılmaz. Fakat Bloomberg'in haberinde yer verdiği bilgiye göre Zao'nun kullanıcı sözleşmesinde 'yüklenen fotoğrafın ücretsiz, iadesiz, kalıcı ve paylaşılabilir' olduğuna dair hak talebinde bulunuyor. Bu talebi onaylamadan da uygulamayı kullanamıyorsunuz.

Yayıncı şirket Momo Inc. ise gelen eleştirilerden sonra Zao'nun içerisindeki bu sözleşmeyi güncellediklerini ve uygulamaya yüklenen hiçbir içeriğin, uygulamanın geliştirme çalışmaları haricinde kullanılmayacağını belirtti.

Çin'in en yaygın mesajlaşma uygulaması WeChat ise şaşırtıcı şekilde Zao aracılığıyla paylaşılan tüm içeriği engelledi.