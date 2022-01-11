Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, pitbull saldırısında ağır yaralanan ve 10 gün önce doku nakli yaptıkları Asiye Ateş'in sağlık durumuyla ilgili, "Yüz felcimiz var maalesef. Yüze giden birkaç damardan bir kısmı hasar almış. Muhtemelen bu hafta içerisinde yüz siniri için yama ameliyatı planlıyoruz” dedi.

Son dakika haberler: Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, 22 Aralık'ta yaşadıkları sitenin bahçesinde Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş, Gaziantep'teki müdahalesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle uçak ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 26 Aralık'ta 4 saatlik operasyonla doku nakli gerçekleştirildi. Bacağından ve sırtından alınan dokular küçük Asiye'ye başarılı bir şekilde nakledildi. Asiye, 2 günlük takibin ardından uyandırılarak 48saat sonra yoğun bakımdan çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan Asiye, annesi Zübeyde, babası Hüseyin Ateş'le birlikte ikinci operasyonun yapılacağı günü bekliyor.









'YÜZ FELCİNİN AMELİYAT SONRASI GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ'

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, minik Asiye'nin son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Asiye'nin yüz felcinin olduğunu da belirten Prektör Özkan, "Yüze giden birkaç daldan bir kısmı hasar almış. Bu vesileyle beklediğimiz birkaç faktör vardı, onları geride bıraktık. Muhtemelen bu hafta içerisinde yüz siniri için yama ameliyatı planlıyoruz.

Çok küçük bir ameliyat değil elbette. Amacımız daha sonraki zamanlarda dudağını kullanabilmesi. Hem görüntü olarak, hem yemek yerken sıkıntıya sokmaması için önemli bir ameliyat" dedi.

"TAM SONUÇ İÇİN 1 YILLIK SÜREÇ BİZİ BEKLİYOR"

Asiye'nin sinir dışında başka ameliyatlar da geçireceğini aktaran Özlenen Özkan, "Sadece sinir ameliyatları 5-6 ayı bulur. Sonraki süreçlerde saçlı derisini daha doğal bir görüntü elde etmek için uğraşacağız, balon ameliyatı vardı. Sonucu tam olarak almamız için 1 yıllık bir süreç bizi bekliyor" diye konuştu.

"MAKALE YAYINLANMASINI BEKLİYORUZ"

Son olarak domuzdan kalp nakliyle ilgili de konuşan Özkan, "Şu etapta onunla ilgili bir makale yayınlanmadı. Detaylarını çok bilmiyorum. Verilen haberde çok detay yok. O detaylar olmadan bakacak olursak olaya, bana birazcık tuhaf geldi açıkçası. Herhangi bir işleme tabi tutulmadan bir domuz kalbinin insana nakledilmiş olması çok doğru değilmiş gibi.

Çünkü zaten biz bunu yapıyoruz ancak domuz ya da hayvandan insana nakiller şu etapta çok ciddi reaksiyonlar olduğu için henüz yapılamıyor, çok başında daha. Eğer bu şekildeyse ben de çok merak ediyorum açıkçası. Ama 'Herhalde böyle değildir' diye düşünmek istiyorum." ifadelerini kullandı.







