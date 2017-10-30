Yüz şekline göre allık nasıl sürülür?
Yüz şekline göre allık sürmek gibi temel makyaj tekniklerini öğrenirseniz, doğal ve büyücüleri sonuçlar elde edebilirsiniz. Uzun, yuvarlak, oval gibi farklı yüz tiplerine göre allık sürmenin püf noktaları...
İşte uzun, yuvarlak, oval gibi farklı yüz tiplerine göre allık sürmenin püf noktaları...
Uzun yüze allık nasıl sürülür?
Allığınızı elmacık kemiklerinizden başlayarak gözlerinizin başladığı noktaya kadar yumuşakça sürün. Böylece yanaklarınız daha küçük görünecek bu da yüzünüze daha ufak bir görünüm kazandıracaktır. Eğer çeneniz de öne doğru çıkıksa yahut uzunsa çenenize de allığınızdan bir parça sürebilirsiniz. Bu çenenize daha yuvarlak ve yumuşak bir görünüm verecektir.
Yuvarlak yüze allık nasıl sürülür?
Makyaj yaparken dikkat etmeniz kurallardan biri, yüz şeklinizi belirleyip renk ve uygulamayı buna göre gerçekleştirmektir. Allığınızı elmacık kemiklerinden şakaklara doğru sürmelisiniz. Böylece yüzünüz olduğundan daha uzun gözükecektir. Bu da size ve yüzünüze daha ince bir görünüm kazandırır.
İnce yüze allık nasıl sürülür?
Yorgun görünümü gidermeye ve cilde anında canlılık kazandırma özelliğiyle allık, en güzel makyaj malzemelerinden biridir. Allığınızı elmacık kemiklerinden yanağınızın ortasına kadar sürerseniz yüzünüz daha yuvarlak görünecektir. Böylece daha yumuşak hatlara sahip olursunuz.
Kare yüze allık nasıl sürülür?
Öncelikle tıpkı ince yüzler gibi allığı elmacık kemiklerinizden yanaklarınıza kadar sürmelisiniz. Ardından daha ince uçlu bir allık tercih ederek hafifçe elmacık kemiklerinden şakaklara çıkarsanız yüzünüzün ifadesi yumuşayacaktır.
Göz rengine göre allık seçimi tüyoları
Uzun yüze allık nasıl sürülür?
Allığınızı elmacık kemiklerinizden başlayarak gözlerinizin başladığı noktaya kadar yumuşakça sürün. Böylece yanaklarınız daha küçük görünecek bu da yüzünüze daha ufak bir görünüm kazandıracaktır. Eğer çeneniz de öne doğru çıkıksa yahut uzunsa çenenize de allığınızdan bir parça sürebilirsiniz. Bu çenenize daha yuvarlak ve yumuşak bir görünüm verecektir.
Yuvarlak yüze allık nasıl sürülür?
Makyaj yaparken dikkat etmeniz kurallardan biri, yüz şeklinizi belirleyip renk ve uygulamayı buna göre gerçekleştirmektir. Allığınızı elmacık kemiklerinden şakaklara doğru sürmelisiniz. Böylece yüzünüz olduğundan daha uzun gözükecektir. Bu da size ve yüzünüze daha ince bir görünüm kazandırır.
İnce yüze allık nasıl sürülür?
Yorgun görünümü gidermeye ve cilde anında canlılık kazandırma özelliğiyle allık, en güzel makyaj malzemelerinden biridir. Allığınızı elmacık kemiklerinden yanağınızın ortasına kadar sürerseniz yüzünüz daha yuvarlak görünecektir. Böylece daha yumuşak hatlara sahip olursunuz.
Kare yüze allık nasıl sürülür?
Öncelikle tıpkı ince yüzler gibi allığı elmacık kemiklerinizden yanaklarınıza kadar sürmelisiniz. Ardından daha ince uçlu bir allık tercih ederek hafifçe elmacık kemiklerinden şakaklara çıkarsanız yüzünüzün ifadesi yumuşayacaktır.
Göz rengine göre allık seçimi tüyoları