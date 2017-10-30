Yüz şekline göre allık nasıl sürülür? Yüz şekline göre allık sürmek gibi temel makyaj tekniklerini öğrenirseniz, doğal ve büyücüleri sonuçlar elde edebilirsiniz. Uzun, yuvarlak, oval gibi farklı yüz tiplerine göre allık sürmenin püf noktaları...