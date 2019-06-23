Yaş ilerledikçe yüzdeki kaslar gevşemesi ve cildin alt yüzeyindeki kolajen ve yağ dokusunun azalmasıyla birlikte cilt kaslarının sıkılığını yitirmesi kadınların en büyük problemi. Cerrahi müdahale olmadan yüzü sıkı ve diri tutmak mümkün. Son yılların gözde uygulamalarından biri de yüz yogası. Peki, Yüz yogası nedir? Yüz yogası nasıl yapılır, etkileri nelerdir? İşte detaylar...

YÜZ YOGASI NEDİR?

Yoganın daha genç ve sıkı bir vücut için ne kadar iyi bir yöntem olduğunu artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Bedenimizin her köşesindeki kaslar üzerinde etkisini gösteren yoganın yüz için de son derece etkili teknikleri bulunuyor. Düzenli olarak yapılan yüz yogası sayesinde birkaç hafta sonrasında ciltte ve kaslardaki gerginliği hissetmek mümkün. İşte günde 15 dakikanızı alacak ve yüzünüzü genç tutacak birkaç temel yüz yogası hareketi.

DUDAK ÜSTÜ KIRIŞIKLIKLARI İÇİN HAREKET

Bu yoga hareketi için bir adet kaleme ihtiyacımız var. Kalemi dudaklarınızın arasına alın ve yuvarlayarak öne arkaya hareket ettirin. Bu hareketi yaparken başka bir bölgeyi kırıştırmamaya gayret edin ki bir yeri yapalım derken diğer tarafı bozmayalım. Kalemi yuvarlarken yanaklarınızı gülümser gibi kaldırın. Egzersiz sırasında ve sonrasında yanaklarınız altında kaslarınızı hissediyorsanız hareketi doğru yaptığınız anlamına gelir. Bu hareketi düzenli yaparak dudak üstü kırışıklarınızdan kurtulur, daha gergin bir görüntüye ulaşırsınız.

BOYUN VE ALT YANAK İÇİN HAREKET

Bu hareket için ise bize bir kaşık yardımcı olacak. Kaşığı dudaklarınızın arasında tutun ve bu sırada alt dudağınızla birlikte çenenizi öne doğru itin. Bunu yaparken tavana bakmaya çalışın. Boyun bölgenizdeki ve gıdınızdaki gerilimi hissediyorsanız hareketi doğru bir şekilde yapıyorsunuz demektir. Bu hareketi her gün düzenli olarak yaptığınızda boyun, çene, gıdı ve alt yanaklarınızdaki değişimi ciddi anlamda fark edeceksiniz.

KAŞLARI KALDIRMAK İÇİN HAREKET

Bu hareketi yapmak için sadece ellerimize ihtiyacımız var. İki elinizin avuçlarını ya da üç parmağınızı kaşlarınızın üstüne bastırın ve iki kaşınızı aynı anda yukarıya doğru çekin. Daha sonra kaşlarınızı yukarıda tutun ve bu defa yukarıdayken çatmaya çalışın. Ancak alnınızı kırıştırmamaya dikkat edin. Bu hareket ve direnç sayesinde kaslarınız çalışacak ve kaş bölgeniz daha kalkık görünecek.

DUDAKLAR VE YANAKLAR İÇİN HAREKET

Aslında yüzünüzdeki tüm kaslar için etkili olan bu hareket için bir balona ihtiyacımız var. Her gün kademeli olarak daha fazla şişirerek yüz kaslarımızı geliştirebileceğimiz bu harekette balonu şişirirken yüzünüzü şaşkın bir hale getirin. Kaşlarınızı kaldırın ve burnunuzdan hava alarak balonu şişirin. Bunu yaparken yüzünüzdeki hiç bir bölgenin kırışmamasına dikkat edin. Balon şişirme işlemini tamamladıktan sonra da birkaç dakika konuşmayın ki yüzünüzdeki kaslarınız serbest kalsın. Bu hareketi düzenli yaptığınızda birkaç hafta sonra tüm yüzünüzdeki değişimi hemen hissedeceksiniz.

YÜZ YOGASI HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

Cilt daha dolgun hale geliyor.

Kırışıklıklar açılıyor.

Yüz yogası yaparken yorgun olmamak gerekiyor.

Etkisinin görmek için minimum 20 dakikanızı vermelisiniz.

Yüz egzersizlerinin yani yüz yogasının etkilerini görebilmek için günlük rutin haline getirmeniz gerekiyor.