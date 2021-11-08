Yüz yüze eğitim açıklaması: Okullar kapanacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı
Son dakika yüz yüze eğitim açıklaması. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. İşte, herkesin merak ettiği 'Okullar kapanacak mı' sorusunun yanıtı.
08 Kasım 2021, Pazartesi 21:30 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Okullar açık mı kalacak kapanacak mı tartışması artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim-öğretim kesinlikle devam edecektir. Yüz yüze eğitim kesinlikle devam edecektir. Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alacağımızı milletimizle paylaşmak istiyorum.
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