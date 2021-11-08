Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Okullar açık mı kalacak kapanacak mı tartışması artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim-öğretim kesinlikle devam edecektir. Yüz yüze eğitim kesinlikle devam edecektir. Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alacağımızı milletimizle paylaşmak istiyorum.