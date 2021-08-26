Yüz yüze eğitim başlıyor! Milli Eğitim Bakanı 7 ilin hazırlıklarını değerlendirdi
Okullar 6 Eylül'de açılıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ağrı, Bitlis, Bingöl, Batman, Muş, Van ve Siirt il müdürleriyle yüz yüze eğitim hazırlıklarını değerlendirdi.
26 Ağustos 2021, Perşembe 13:52 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ağrı, Bitlis, Bingöl, Batman, Muş, Van ve Siirt il müdürleriyle, okulların 6 Eylül'de açılmasına ilişkin hazırlıklarını değerlendirdi.
Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Malazgirt Zaferi kutlamaları için Ahlat'ta bulunan Bakan Özer'in, dünkü etkinliklerin ardından Ağrı, Bitlis, Bingöl, Batman, Muş, Van ve Siirt il müdürleriyle okulların 6 Eylül'de açılmasıyla ilgili hazırlıklarını değerlendirdiği bildirildi
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