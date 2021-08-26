Türkiye Yüz yüze eğitim başlıyor! Milli Eğitim Bakanı 7 ilin hazırlıklarını değerlendirdi

Yüz yüze eğitim başlıyor! Milli Eğitim Bakanı 7 ilin hazırlıklarını değerlendirdi

Türkiye

Yüz yüze eğitim başlıyor! Milli Eğitim Bakanı 7 ilin hazırlıklarını değerlendirdi

Okullar 6 Eylül'de açılıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ağrı, Bitlis, Bingöl, Batman, Muş, Van ve Siirt il müdürleriyle yüz yüze eğitim hazırlıklarını değerlendirdi.

26 Ağustos 2021, Perşembe 13:52 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ağrı, Bitlis, Bingöl, Batman, Muş, Van ve Siirt il müdürleriyle, okulların 6 Eylül'de açılmasına ilişkin hazırlıklarını değerlendirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Malazgirt Zaferi kutlamaları için Ahlat'ta bulunan Bakan Özer'in, dünkü etkinliklerin ardından Ağrı, Bitlis, Bingöl, Batman, Muş, Van ve Siirt il müdürleriyle okulların 6 Eylül'de açılmasıyla ilgili hazırlıklarını değerlendirdiği bildirildi


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