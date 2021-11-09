Okullarda öğrenciler ilk ara tatile girmeye hazırlanırken, yüz yüze eğitim merak konusu olmaya devam ediyor. Kritik kabine toplantısının ardından alınan kararları kamuoyu ile paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Yüz yüze eğitim bitecek mi? Okullar kapanacak mı?’ sorularına en net cevabı verirken, tartışmalara da son noktayı koymuş oldu…

“ŞU AN TÜM SINIFLARI KAPALI OLAN BİR OKULUMUZ YOK”

Okulların kapanacağına yönelik söylentilerin artması, konuyla ilgili tüm isimlerin zaman zaman açıklama yapmasına neden oluyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de geçtiğimi günlerde katıldığı canlı yayında, okulların sadece öğrenme ortamı olmadığını vurgulayarak, yüz yüze eğitim hakkında açıklamada bulundu. Bakan Özer açıklamasında, '' Tüm dünyadaki gelişmelere bakınca, okulların açık tutulmasını ana hedef koyuyorlar. Okullar, sadece öğrenme ortamları değil. Öğrencilerin akran eğitimi, spor etkinlikleri gibi bir sürü becerenin geliştiği yerler. Okulların kapalı kalması eğitimde fırsat eşitliğinin karşısında bir şey. Mevcut kuralları uygulayarak okulları açık tutabiliriz. Okulları kapalı tutma lüksümüz yok. Çünkü salgında eğitim telafi edilemez bir noktaya gidiyordu. Sistem kendini kapatana kadar okullar açık olacak. Şu an tüm sınıfları kapalı olan bir okulumuz yok.'' ifadelerini kullandı.

“BİLİM KURULUMUZUN BÖYLE BİR GÜNDEMİ YOK”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, okulların kapanıp kapanmayacağına ilişkin bilgi verdi. Bakan Koca açıklamasında, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SON NOKTAYI KOYDU: ARTIK SONA ERMELİDİR!

8 Kasım Pazartesi öğlen saatlerinde toplanan Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. 3 saat 40 dakika süren kritik toplantıda, pek çok önemli karar imza atıldığını belirten Erdoğan, Okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim bitecek mi? sorularına da en net cevabı vermiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında "Okullar açık mı kalacak, kapanacak mı tartışması da artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim-öğretim kesinlikle devam edecektir.” ifadelerini kullandı.