Türkiye Yüz yüze eğitim için çok önemli yenilik! Pazartesi resmen başlıyor

Yüz yüze eğitim için çok önemli yenilik! Pazartesi resmen başlıyor

Türkiye

Yüz yüze eğitim için çok önemli yenilik! Pazartesi resmen başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlediği basın toplantısında, "(Kovid-19 aşısı) 100 milyon doz, ortak ve büyük bir başarının adıdır." ifadesini kullandı. Bakan Koca ayrıca, koronavirüs yaygınlığının tespiti için pazartesiden itibaren bazı örnek okullarda tarama yapılacağını açıkladı.

09 Eylül 2021, Perşembe 19:26 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Öğretmenlerimizden iki doz aşısını yaptıranların oranı yüzde 77'yi buldu, en az bir doz aşısını yaptırmış öğretmenlerimizin oranı da yüzde 90'ı geçti." ifadesini kullandı.

Yurt dışı seyahatlerde PCR zorunluluğu ile ilgili Bakan Koca, "Yabancılar için de var. Aşılı veya PCR. Vatandaşımızın güvenliği için önemli." dedi.

İnaktif aşıda hatırlatma dozu

Bakan Koca: "İnaktif aşı etkili ama üçüncü aydan sonra koruyuculuğun düştüğünü biliyoruz, hatırlatma dozunu yaparak koruyuculuğu 5-6 kat artırmak mümkün." dedi.

Bazı örnek okullarda tarama yapılacak

Koca, Kovid-19 yaygınlığının tespiti için pazartesiden itibaren bazı örnek okullarda tarama yapılacağını açıkladı. 

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