Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bir devletin görevi nedir vatandaşının sağlığını korumaktır. Şu anda dünyada bizim sağlık oluşumunda ulaştığımız noktaya benim diyen ülkeler ulaşamamıştır. Salgınla mücadelede en güçlü silahımız aşı. Biz toplumumuzun tamamını aşılanmasını istiyoruz. Tüm dünya Kovid denilen hastalığa odaklanmış, bununla mücadele ediyor. Herkes gibi kendi aşımızı TURKOVAC olarak geliştirme çalışmalarını sürdürüyoruz. Neticeler şu ana kadar gayet güzel. Herhalde müjdeyi yıl dolmadan alacağız. Aşısızlar daha fazla hasta oluyor ve ağır geçiriyor. Tüm vatandaşlarımızı ben Cumhurbaşkanları olarak aşı olmaya davet ediyorum.

Şimdi biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanımız değişti. Aynı zamanda aşılarla ilgili çalışmalar yer alıyor. Tememinimiz odur ki yüz yüze eğitime geçebilmek.

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