Yüz yüze eğitim kararında çocuğun yaşı önemli!

Tüm ilkokullar, ana ve özel eğitim sınıfları ile 8 ve 12. sınıflar için 1 Mart itibariyle seyreltilmiş yüz yüze eğitim başlıyor. Ancak son günlerdeki Covid 19 vaka sayılarındaki artış, velileri kaygılandırıyor. Yüz yüze eğitim konusunda Prof. Dr. Zafer Kurugöl, okula gidecek çocukların yaş grubuna dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

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YAŞA GÖRE KARAR VERMEK ÖNEMLİ

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı, Çocuk Enfenksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl “Covid-19, 10 yaş altındaki çocuklarda yetişkinlere nazaran yaklaşık yüzde 60 daha az görülür ve genellikle hafif, hatta belirtisiz seyreder. Ancak, 10 yaş üzeri çocuklarda hastalık daha yaygın görülür ve küçük çocuklara göre ağır geçirilir. MIS-C gibi hastalığın ağır formları büyük çocuklarda daha fazla görülür. Bu nedenle okullar açılırken, yüz yüze eğitim kararı verilirken çocuğun yaşına göre karar vermek önemli.” dedi.

Prof. Dr. Zafer Kurugöl sözlerine şöyle devam etti, “Çocukları, 10 yaş altı ve üstü şeklinde iki ayrı yaş grubu olarak ele almak gerekiyor. Yapılan araştırmalarda ilk elde edilen sonuçlar okulların açılmasının Covid 19 riskini artıracağı yönündeydi. Ancak daha sonra yapılan birçok araştırma okulların açılmasının Covid 19 sıklığını, hastaneye yatışları, ölümleri etkilemediğini gösterdi. ABD ve Fransa’da yapılan araştırmalarda online eğitim alan ve yüz yüze eğitim gören çocuklar arasında Covid 19 vaka sayısının aynı olduğu, okulların vaka sayısında artışa neden olmadığı gösterildi. Çocuklar hasta olmasa bile hastalığı taşıdığı ileri sürülüyordu. Ancak, hastalığı çocukların yetişkinlere bulaştırmasının değil tam aksine yetişkinlerin çocuklara bulaştırmasının önemli olduğunu biliyoruz. Bizim gözlemimiz de çocukların özellikle 10 yaş altı çocukların Covid 19’u okul ortamından ziyade ev ortamında aile bireylerinden aldıkları şeklinde. Önce, çocuk hasta olup anne, baba, dedesine hastalığı bulaştırmıyor, tam tersine hastalığı aile büyüklerinden kapıyor. Bu nedenle, 10 yaş altı çocukları olan aileler ilköğretim çağındaki çocuklarının yüz yüze eğitime başlaması konusunda endişe etmesinler. Evlerde kaldıkları sürede çocuklarda, göz bozukluğu, psikolojik ve fiziksel, ortopedik sorunlarda artış yaşandığına, çocukların aşırı kilo aldığını göz önüne alsınlar ve uygun koşullar olduğunda çocuklarını okula göndermekten lütfen kaçınmasınlar.”

10 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR...

Prof. Dr. Zafer Kurugöl, okullarda yüz yüze eğitimin yeniden başlaması konusunda bölgesel karar verilmesi gerektiğini vurgulayarak, ”Bir şehirde, hastalık riski düşük, vaka sayısı düşükse öncelikle 10 yaş altı çocukların yüz yüze eğitime başlaması önerilir. Bunu takiben, önümüzdeki günlerde salgının durumuna göre 10 yaş üzerindeki çocuklar, yani ortaokul ve lise öğrencileri de yüz yüze eğitime başlayabilir. Tabii ki, okulların uygun koşullarda olduğuna dikkat etmek koşulu ile. Ancak, şu andaki güncel verilere göre riskin, vaka sayısının yüksek olduğu doğu Karadeniz bölgemizdeki şehirlerde 10 yaş üzeri çocukların yüz yüze eğitime başlamasının sakıncalı olduğunu düşünüyorum. Yine, bu illerde şu ortamda yüz yüze sınavların da ertelenmesini öneririm.” dedi.

Prof. Kurugöl, “Yüz yüze eğitim çocuklarımız için elbette önemli ancak okulların açılması sosyal hareketlilik de yaratacağından, mutlaka yaşanılan ilin vaka sayısı, okulun fiziki durumu, ulaşım, sınıf mevcudu gibi pek çok konuya dikkat edilerek kademeli olarak hayata geçirilmeli. Okul ortamı 10 yaş altı çocuklar için daha az tehlike arz ederken, 10-18 yaş grubunda Covid19 ve buna bağlı MIS-C hastalığı gibi ağır ve ciddi hastalıkları daha fazla görüyoruz. Tüm süreç azami dikkat ve iyi bir planlama dahilinde yapılmalı. Bu aşamada, öğretmenlerimizin aşılanmasının başlanması önemli bir gelişme. Ancak daha doğru olan, yüz yüze eğitime başlamadan önce öğretmenlerin aşılanmasının tamamlanması, yani aşılarının her iki dozunun da yapılmış olması idi” dedi.