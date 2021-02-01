Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 15 Şubat'ta okullar açılacak mı?
Milyonlarca vatandaşın gözü, bugün gerçekleştirilen kritik kabine toplantısındaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Özellikle öğrencilerin ve velilerin merak ettiği, ''yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, 15 Şubat'ta okulları açılacak mı'' soruları yanıt buldu. İşte detaylar...
01 Şubat 2021, Pazartesi 20:32 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitime dair önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
''15 Şubat'ta köy okulların açılmasını kararlaştırdık. Olağan bir artış söz konusu olursa eğitime yeniden ara verilecektir. Özellikle söyleyeyim. 8 ve 12 sınıflar ile ilkokul ve özel okulların eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren hazırlıklara başlanacak. ''
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