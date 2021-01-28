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Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitimin başlangıcı için yeni bir tarih önerildi

Türkiye

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitimin başlangıcı için yeni bir tarih önerildi

Corona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim sisteminin uygulandığı okullarda yüz yüze eğitim için Bilim Kurulu yeni bir tarih verdi.

28 Ocak 2021, Perşembe 13:40 Son Güncelleme:
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Corona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimle devam eden eğitim kuruluşlarının açılış tarihiyle ilgili Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bir tarih tavsiye etti. CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram'ın aktardığı son dakika bilgilerine göre; Bilim Kurulu Toplantısı'ndan 15 Şubat tarihi için 'erken' tavsiyesi çıktı. İkinci dönem yüz yüze eğitimin başlamasına erken diyen Bilim Kurulu'nun, öğretmenler aşılanmadan yüz yüze eğitime geçilmemesi yönünde hemfikir olduğu belirtildi.

15 Mart işaret edildi

Vaka sayısının da yüz yüze eğitime başlanması için yüksek olduğu belirtildi. Bilim Kurulu'nda şubat ayında değil ama mart ayında yüz yüze eğitime geçilmesi tekrar görüşülebilir tavsiyesi çıktı. Toplantıda özellikle; öğretmenlerin aşılanması ve toplumdaki aşılanma sayısının artması ve vakalarda azalma kaydedilmesi şartıyla 15 Mart'ta yüz yüze eğitime geçişin mümkün olabileceği vurgulandı.

Aşılanma sırası hizmet sektörüne geldiğinde önce polisler ve öğretmenler corona virüs aşısı olacak. Bu aşılanma sürecinden sonra okulların tekrar açılması hakkında net bir tavsiye kararı alınabilecek.

Kafeler ve restoranlar açılacak mı?

Toplantıda restoranların, kafelerin ve lokantaların açılmasıyla ilgili durumda gündeme geldi. Bilim Kurulu üyeleri restoranların, kafelerin ve lokantaların açılmasıyla ilgili henüz erken tavsiyesinde bulundu. Bilim Kurulu Toplantısı'nda vaka sayısının hala yüksek olmasından dolayı, toplumdaki normalleşme için şu an erken denildi. Mutant virüs de Bilim Kurulu'nun gündemindeydi. Bilim Kurulu üyeleri mutasyon için yakından takip kararı çıktı.

Toplantıda corona virüs aşısının mutant virüse etkili karşı etkileri de konuşuldu ve yapılan henüz bu konuyla ilgili araştırmalar olmadığından aşının mutasyona karşı olumlu etkileri öngörülere dayandırıldı.


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