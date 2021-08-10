Posta Gazetesi yazarı Murat Çelik, bugünkü köşesinde Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a okul öncesi öğrencilere aşı yapılıp, yapılmaması konusuyla ilgili görüşlerini sordu. Prof. Dr. Ceyhan da 6 Eylül'de açılması planlanan okullarla ilgili olarak aşı yaşının 16'ya inmesi gerektiğini riskli gruplardaki çocuklarda 12'ye kadar bu yaşın inebileceğini belirtti.

İşte Murat Çelik'in yazısı...

MEHMET CEYHAN NE DİYOR?

Çocukların aşılanması konusunu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’a sordum. Ceyhan aynı zamanda hem Enfeksiyon Hastalıkları Derneği hem de Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin başkanı. İşte Prof. Mehmet Ceyhan’ın konuyla ilgili söyledikleri:

- Amerika Birleşik Devletleri (ABD) aşılama yaşını 12’ye kadar indirdi. mRNA aşılarına 12 yaş üzeri için ruhsat verdi.

- Avrupa ise 16 yaş üzerini aşılıyor. Avrupa’da birkaç ülke, 12-16 yaş arasına, sadece kronik hastalığı olanlar yani risk faktörü olanlara kullanım izni verdi.

- Türkiye’de de aşılama yaşı 16’ya çekilebilir. Hatta çekilmelidir. 16 yaşa kadar bir sorun yok. mRNA aşıları etkin ve güvenilir. Yani Türkiye’nin uyguladığı Biontech-Pfizer için sorun yok. Sinovac için ise henüz güvenilir bir veri yok elimizde.

- Şu anda üç firmanın (Moderna, Johnson & Johnson ve Biontech -Pfizer) faz-3 çalışmaları var. Bu çalışmalar bitmeden, özellikle 12 yaşın altına yapılamaz.

- Biz birçok aşılamada, 12 yaştan itibaren yetişkinle aynı sayarız. Ama Türkiye’de o yaşa kadar iner mi, ben pek sanmıyorum. Aşı kararsızlığı bu seviyedeyken, insanlar küçük çocuklarını aşılatmaktan çok daha uzak duracaklardır diye düşünüyorum.

YENİ VARYANTLAR ÇIKMADAN…

- Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlara baktığımızda, ülke nüfusunun tümüne oranlandığı takdirde iki doz aşılanmış insan oranı aslında yüzde 33’ler seviyesinde.

- Günlük bir buçuk milyon doz aşılama giderek azaldı. Önceki gün 300 bin dozdu örneğin. İlk defa aşı olan sadece 80 bin kişiydi. Bu hızla devam edersek yüzde 80’leri yakalamak çok zor görünüyor.

- Toplumun yüzde 20’sini zaten çocuklar oluşturuyor. Bu demektir ki biz geriye kalan yüzde 80’i zaten bir an önce tamamlamalıyız. Yüzde 80’e ulaşamazsak, bir süre sonra ilk aşıladıklarımız bağışıklığını kaybetmeye başlayacak. Pandemi aşılamaları en kısa sürede bitirilmelidir.

- Zaman geçtikçe, aşılama da yetersiz kaldıkça yeni varyantlar çıkıyor. En son örnek Belçika’da ölüme neden olan Kolombiya varyantı. Yedi ölümün yedisi de iki doz aşılanmış insanlar. Aşıya dirençli bir varyant gelişirse yaptıklarımız da boşa gider.

BİR AN ÖNCE ANLAŞMA YAPILMALI

Bakın, sorun şurada çıkacak: Faz-3 çalışmaları sonucu, büyük ihtimalle, 6 aydan itibaren çocuklara uygulanabilir diye çıkacak. Bu durumda bütün ülkeler aşı almaya çalışacak. Bizim Türkiye olarak, Moderna ve Johnson & Johnson ile temasımız yok. Biontech’te ise avantajlıyız.

Firmanın başında iki Türk bilim insanı var ve Türkiye’ye öncelik sağlıyorlar. Biontech ile şimdiden bunları konuşmak ve bu grubun aşılarının toplanması için ön anlaşmaları yapmak lâzım. Aksi hâlde, aylarca aşı bulamama gibi bir risk doğabilir.