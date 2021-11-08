Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kabine toplantımızdan sağlıktan dış ilerine, sağlığa kadar birçok konuyu enine boyuna görüştük.

Salgın, yeni dalgalar ve yeni varyantlar halinde insanlığı tehdit etmeyi sürdürüyor.

Bu durum gelişmiş ülkeler dahil tüm devletlerin başta sağlık olmak üzere temel alt yapılarını giderek zorlamaktadır. Türkiye olarak en büyük avantajımız sağlıktan üretime tüm kritik alanda son 19 yılda kapsayıcı ve güçlü bir altyapıyı kurmamızdı

Ülkeler maske savaşı verirken biz ihtiyaçlarımızı rahatça karşılayabildik. Dünyadaki pek çok yerlerde devletlerle vatandaşlarla güven problemi yaşanırken biz hedeflerimize yürümeye devam ettik. Sonuçta ortaya çıkan tablo ülke ve millet olarak sahip olduğumuz potansiyeli siyasi ve ekonomik alanda her şeyi harekete getirebilecek bir duruma işaret veriyor. Sağlık hizmetlerinde herhangi bir krize izin vermedik. Vaka, vefat yoğun bakım sayıları kontrol edebileceğimiz bir seviyededir.

Özellikle hastanelerde sunulan hizmetlerde elbette aksamalar gecikmeler görünebilmektedir. En kısa sürede bunlarında önüne geçeceğiz.

OKULLAR KAPANACAK MI?

Okullar açık mı kalacak kapalı mı kalacak tartışması artık sona ermeli. Eğitim kesinlikle devam edecek.

ATAMA MÜJDESİ

Okullarımızda 40 bin sağlık personeli istihdam edeceğiz.

FATURALARDAKİ TRT PAYI KALDIRILIYOR

Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki, TRT payı ile Enerji Fonu Kesintilerini de kaldırma kararı aldık.

SURİYE VE IRAK TEZKERESİ

Geçtiğimiz hafta TSK'nın Suriye ve Irak'taki terör yuvalarına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresindeki yaşanan tartışmalar bu endişelerimizi artırmıştır. Türkiye'nin sınır ötesi operasyonu siyasi üstü söz konusudur.

Halbuki bu tezkereye karşı çıkmak, TSK'nın kahramanca mücadele etmesi sayesinde bitme noktasına gelen terör örgütlerine can simidi atmak demektir. Daha önemlisi bu tezkereye karşı çıkmak bölücü terör örgütünün siyasi uzantısının emrine girmek demektir.

Türkiye'nin en eski hali hazırda örgüt kuklası yapı tarafından yönlendirildiğini görmekten Türk siyaseti adına üzüntü duyuyoruz. Kimi belediyelerdeki bazı birimlerin bu parti yönetimine verildiğini zaten millet veriyor. Meclis'e Irak ve Suriye tezkerelerine hayır demelerini, Yozgat'a gidince Kandil'i yakıp yıkmaktan söz etmesi de omurgasızlık örneğidir. Meclis'te tezkereye hayır demekle kalmayıp büyükelçilere tepki göstermekte destek olmayan bu zihniyete milletimizin bu ülkenin kaderini asla temsil etmez.

Milletimiz değerlerimize hakaret etmekten başka vasıfları olmayan, her kritik durumda ülkesinin hasımlarının yanında saf tutanların gerçek yüzünü gayet iyi biliyor. Türkiye geçmişte tek parti faşizmini yendiyse, inşallah bu çarpık zihniyeti de tarihin tozlu topraklarına kaldıracaktır.

TÜRKKAN'IN ŞEHİT AİLESİNE KÜFRETMESİ

Bingöl'de şehit yakınına yapılan edepsizliğini de aynı alçak zihniyetin tezahürü olarak nitelendiriyorum. Neresinden tutsanız terbiyesizlik, saygısızlık, alçaklık olan bir skandalla karşı karşıyayız. Kardeşinin gencecik bedeni PKK terör örgütü tarafından parçalanan şehit yakınını onun namusuna, bacısına en ağır küfürleri yaparak bastırmaya çalışması insanlığa sığmaz.

Şehitlik makamının değerini kavrayamamış olmasının ötesinde, milletvekili sıfatına da o kutlu çatının altında bir dakika durmaya hakkı yoktur. Partisinin grup başkanvekilliğinden ayrılması, bu iş için bir çıkış yolu değildir. Artık sözde milletvekili olan bu kişinin parlamento çatısı altında yeri olmaması lazım. Kaldı ki başında bayan bir kadın genel başkanın olduğu bu partide bir şehidin bacısına küfredilmesi karşısında buna tahammül etmemesi ve kesinlikle bu zatı partisinden ihraç etmesi gerekir. Duruş bu olması gerekir. Ne yazık ki başkan yardımcılığından ihraç etmişler. Kimi kandırıyorsunuz. Geçmişi benzer çok edepsizliklerle dolu bu siyasetçi müsvettesi sadece bir kamu bankası olan Ziraat Bankası'na 36 milyon dolar borcu olan ve henüz borcu temizleyememiş olan bu kişi aynı zaman Kocaeli'de devlete ait arazileri işgal etmiş ve orada ciddi sıkıntılar yaşanmıştı.

AKM'NİN AÇILIŞI

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümünü ülkemize yeni eserler kazandırarak kutladık. Önce Başkent millet bahçesini milletimize kazandırdık. Cumhur ittifakı olarak sayın Devlet Bahçeli Bey'le birlikte bu açılışı yaptık ve tüm Ankaralıların hizmetine sunduk. 29 Ekim'de ise yeni AKM'nin açılışını yine Devlet Bey'le çok sayıda katılımla gerçekleştirdik. Kültürel faaliyetlere verilen destekleri artırdık. Ülkenin 4 bir yanında Kültür Sanat merkezleri açıktık.

Cumhuriyetimizde ilk kez bir müzik üniversitesini Ankara'da kurduk. Biz çağdaşlık adına geleneği yok sayılmasını da, gelenek adına çağın gerçeklerini yok sayılmasını da reddettik. Anadolu irfanının tertemiz nefesini insanımıza ve dünyaya yeniden hissedecek, kültür sanat insanlarımıza ihtiyacımız var. Bize yeni ufuklar açan, yeni duygular yaşatan kültür ve sanat insanlarının arayışı içindeyiz.

Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine Teoman Duralı, İdil Biret, Alev Ebuzziya, Cüneyt Arkın, Gürbüz Azak, Etem Çalışkan, İbrahim Manav, Kemal Tahir layık görüldü.