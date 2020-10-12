Yüz yüze eğitimde ikinci dönem başladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başladı.

Okullara öğrencileri, aileleri getirdi.

Görevliler tarafından okulların kapılarında karşılanan çocuklar, arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.







