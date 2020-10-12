Yüz yüze eğitimde ikinci dönem başladı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar ile ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ve özel gereksinimli öğrenciler için aylar sonra yüz yüze eğitim başladı.
12 Ekim 2020, Pazartesi 09:23 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başladı.
Okullara öğrencileri, aileleri getirdi.
Görevliler tarafından okulların kapılarında karşılanan çocuklar, arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.