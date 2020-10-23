Türkiye Yüz yüze eğitimde yeni detaylar belli oldu

Yüz yüze eğitimde yeni detaylar belli oldu

Türkiye

Yüz yüze eğitimde yeni detaylar belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5. ve 9. sınıfların yüz yüze eğitimi detayları açıklandı.

23 Ekim 2020, Cuma 17:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

MEB, 5'inci ve 9'uncu sınıfların yüz yüze eğitimiyle ilgili detayları açıkladı.

MEB, "Resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak. Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak" açıklamasını yaptı.

Günün önemli manşetleri için tıkla



İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
İYİ Parti merkeze mi yerleşiyor?
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Trabzon turizmde bir yıldız olabilir
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER KPSS günü nüfus müdürlükleri açık olacak mı?