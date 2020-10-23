Yüz yüze eğitimde yeni detaylar belli oldu

MEB, 5'inci ve 9'uncu sınıfların yüz yüze eğitimiyle ilgili detayları açıkladı.

MEB, "Resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak. Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak" açıklamasını yaptı.









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