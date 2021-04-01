Yüz yüze eğitimin koronavirüs vaka sayısına etkisi belli oldu

Eğitim Sen ‘Yüz Yüze Eğitimde Vaka Tablosu’nu açıkladı. 15 Şubat-5 Mart tarihlerinde 95 öğretmende görülen vaka sayısı 6 katı, 97 öğrencide görülen vaka sayısı ise 10 katı aştı.

İkinci dönemin başladığı gün olan 15 Şubat ile 28 Mart arasında vaka artışlarının verildiği raporda 49 il 190 ilçe ve 8 köydeki koronavirüs vakaları ele alındı.

Hürriyet'ten Abdullah Şanlı'nın haberine göre, yüz yüze eğitime geçilmeden önceki süreç olan 15 Şubat-5 Mart tarihlerinde 95 öğretmende görülen vaka sayısı 6 katı, 97 öğrencide görülen vaka sayısı ise 10 katı aştı.

15 Şubat’ta köy okullarında, 2 Mart’ta diğer bütün bölgelerde başlayan yüz yüze eğitimin ardından okullardaki tablo şöyle:

- 15 Şubat-5 Mart tarihlerinde 95 öğretmende görülen pozitif vaka ve temaslı sayısı, 5-12 Mart haftasında 141’e, 12-19 Mart haftasında 475’e, 19-26 Mart haftasında 669’a yükseldi.

- 15 Şubat-5 Mart tarihlerinde 97 öğrencide görülen pozitif vaka ve temaslı sayısı, 5 Mart-12 Mart haftasında 269’a, 12 Mart-19 Mart haftasında 433’e, 19 Mart-26 Mart haftasında 1125’e yükseldi.

- 15 Şubat-5 Mart tarihlerinde 10 hizmetli ve memurda görülen pozitif vaka ve temaslı sayısı, 5-12 Mart haftasında 22’ye, 12-19 Mart haftasında 35’e ve 19-26 Mart haftasında 43’e yükseldi.

6 KORONAVİRÜS CAN KAYBI

Okul yöneticisi ve öğretmenlerden 6 kişinin vefat ettiği bildirilen açıklamada can kayıplarının artmaması için acilen önlem alınmasının gerekliliği vurgulandı. Eğitim Sen raporunda aşı olan eğitimcilerin sayısı 80 bin olarak verildi. Vakalar nedeniyle eğitime ara verilen okul sayısı ise 187.







