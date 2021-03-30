Gelen son dakika haberine göre; Ankara Valiliği, yeni bir karar alıncaya kadar yüz yüze eğitime devam edileceğini açıkladı.

Ankara Valiliği, son dakika yüz yüze eğitim karar alındı.

Valilik İl Hıfzıssıhha Kurulu kent genelinde eğitim ve öğretimle ilgili 2 Mart'taki kararla düzenlenen mevcut uygulamanın devamına karar verdi



