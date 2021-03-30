Türkiye Yüz yüze eğitimle ilgili Ankara Valiliği'nden flaş karar

Yüz yüze eğitimle ilgili Ankara Valiliği'nden flaş karar

Türkiye

Yüz yüze eğitimle ilgili Ankara Valiliği'nden flaş karar

Ankara Valiliği yüz yüze eğitimle ilgili son dakika açıklaması yaptı.

30 Mart 2021, Salı 17:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gelen son dakika haberine göre; Ankara Valiliği, yeni bir karar alıncaya kadar yüz yüze eğitime devam edileceğini açıkladı.

Ankara Valiliği, son dakika yüz yüze eğitim karar alındı.

Valilik İl Hıfzıssıhha Kurulu kent genelinde eğitim ve öğretimle ilgili 2 Mart'taki kararla düzenlenen mevcut uygulamanın devamına karar verdi

İlgili Haberler
Son dakika: MEB duyurmuştu! Bir ilimizde daha yüz yüze eğitime ara verildi


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Çocukluğuma dönebilsem
Hakan Çelik
Murat Çelik
Şenol Hoca'nın mesajları
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kolonyalı mendilin geri dönüşü...
Oral Çalışlar
Banu Şen
Daha 17'sinde karnındaki bebeğiyle katledilen Sezen'e
Banu Şen
Erkut Can
Manifestonuz hayırlı olsun
Erkut Can
Şirin Sever
Böyle evlilik olur mu?
Şirin Sever
Murat Gülderen
Evdeki internete en ucuz çözümler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul'da iki havalimanında kaç kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı?