Yüzbaşı Tom Moore corona virüse yenildi

İngiltere kraliçesi ikinci Elizabeth, Moore'un ailesi taziye mesajlarını iletti. İkinci Dünya Savaşında görev yapan emekli yüzbaşı Tom Moore, yardım çalışmasından dolayı geçen temmuz'da Kraliçe tarafından şövalye ilan edilmişti. Salgının başında Moore evinin bahçesinde yürüteç ile tam 100 tur yürüme vaadinde bulunmuş ve halktan kendisine internet üzerinden destek olmalarını istemişti.

Moore'un bu çağrısı geniş yankı uyandırmış, sağlık çalışanları için 33 milyon pound bağış toplanmıştı.

Geçen nisan ayında 100 yaşına basan Moore'un doğum günü ülke genelinde etkinliklerle kutlanmıştı.



