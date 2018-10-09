Son dakika! Hangi marketlerde indirim olacak?
Enflasyonla mücadele programıyla birlikte gözler indirim yapan marketlere çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı enflasyonla mücadele programı öncesine bazı marketler indirim kararı aldı. Peki, hangi marketler indirim kararı aldı? İşte indirime giden o marketler...
Türkiye, Bakan Albayrak'ın açıklayacağı enflasyonla mücadele programına kilitlenmişti. Bugün kameralar karşısına geçen Bakan Albayrak piyasalarda zam değil indirim başlayacağını söyledi.
BEŞ BÜYÜK MARKET İNDİRİME KATILDI
Başlatılan mücadele kapsamında Carrefour, Migros, BİM, Şok ve Metro marketler zincirinde, 50 üründe yüzde 10 indirim kararı aldı. KOSGEB alacaklarına ilave erteleme yapılırken, Çaykur önümüzdeki dönemde zam yapmama kararı aldı.
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