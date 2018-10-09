Son dakika! Hangi marketlerde indirim olacak? Enflasyonla mücadele programıyla birlikte gözler indirim yapan marketlere çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı enflasyonla mücadele programı öncesine bazı marketler indirim kararı aldı. Peki, hangi marketler indirim kararı aldı? İşte indirime giden o marketler...