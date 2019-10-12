Yüzde 100 başarıyla vurdu! HİSAR-A seri üretime geçiyor Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "SSB yönetiminde ASELSAN ve ROKETSAN tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, yapılan nihâi sistem testlerinde hedefi yüzde 100 başarıyla imha etti. Seri üretime geçiliyor" dedi.