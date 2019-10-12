  • Haberler
  • Gündem
  • Yüzde 100 başarıyla vurdu! HİSAR-A seri üretime geçiyor

Yüzde 100 başarıyla vurdu! HİSAR-A seri üretime geçiyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "SSB yönetiminde ASELSAN ve ROKETSAN tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, yapılan nihâi sistem testlerinde hedefi yüzde 100 başarıyla imha etti. Seri üretime geçiliyor" dedi.

12 Ekim 2019, Cumartesi 14:46
A A
Yüzde 100 başarıyla vurdu! HİSAR-A seri üretime geçiyor

İHA

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi'nin yapılan nihâi sistem testlerinde hedefi yüzde 100 başarıyla imha ettiğini duyurdu. Demir, seri üretime geçileceğinin de müjdesini verdi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...