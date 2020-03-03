Yüzde 100 doğallığı cildinizde hissedeceksiniz

Lavanta yağı tarihi 5000 yıldan daha eskiye dayanan, kil tabletlerde yerini almış, Mezopotamya’dan Sümerlere, Romalılardan Osmanlıya, Kraliçe Elizabeth’den, Hürrem Sultan’a kadar kullanım alanı bulmuş bitkisel tıbbın ve herbalizmin vazgeçilmezi oldu.

Lavanta, sinir hastalıklarından alternatif tıbba, kozmetikten temizlik ürünlerine kadar, birçok endüstriyel sektörün vazgeçilmezi durumunda.

Gelibolu’da yetiştirilen lavantalardan elde edilen organik yağlar ve doğal bitkisel lavanta ürünleri, kişisel bakım ürünleri, ev ve ofis ürünleri, hayvan dostu ürünler ve sabun grubu ürünler Gallipoli Lavender markası ile tüketiciyle buluşuyor.

Sürdürülebilir bir köy dönüşüm projesi: Gallipoli Lavender

Bir köy dönüşüm projesi olan Gallipoli Lavender, lavanta üretimi için Gelibolu’nun Kavakköy bölgesini üretim alanı olarak seçti.

Kendi ana vatanına en uygun şartları sağlayan Saros Körfezi’ne cephe, çam ormanlarıyla çevrili, kuzey ve güneyden iki tarafı deniz etkisi altında, hava kalitesi ve iklim olarak mükemmel özellikle sahip bir alanda gerçekleştirilen proje ile Gallipoli Lavender'in odak noktasında, kırsaldaki insanlara tabularını yıkabileceği alternatif kaynakları göstermek, şehir hayatından kaçış arayanlara ve hayallerinin bir köşesinde keşke yapabilsem diyenlere ilham kaynağı olmak var.

Sıfır kimyasal ve sentetik madde

Dikimden bakıma, hasattan üretime kadar ki tüm süreçlerin detaylı takip edildiği ve sürdürülebilirliği ön plana çıkaran hedeflerle sektöre yeni bir bakış açısı getiren Gallipoli Lavender, sıfır kimyasal, sentetik madde, gübre ile ürünlerin üretiminde her aşamada geleneksel yöntemleri savunuyor.

Ayrıca Gallipoli Lavender, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel tüm ürünlerde yüzde 40 indirim uyguluyor.