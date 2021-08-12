Yüzde 42 zam! Maliyetler fiyatları uçurdu!

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 4.23 artarken işçilik endeksi yüzde 0.40 düştü. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 53.7, işçilik endeksi yüzde 19.88 artış gösterdi. İnşaat maliyetlerindeki bu yükseliş konut fiyatlarına da yansımaya başladı.

BUZDAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ

İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, inşaat maliyetlerinde son bir yılda yaşanan yüzde 42.4 oranındaki artışın buzdağının görünen yüzü olduğunu belirterek, “Gerçekte maliyet artışı yüzde 100’ü aştı. Konut yapımcıları olarak maliyet artışının büyük kısmını absorve ederek enflasyonu daha fazla körüklememesini ve konut fiyatlarının erişilebilir kalmasına gayret ettik. Devam eden projelerde bu gayretimiz olumlu sonuç buldu” dedi.

PROJELERE DE YANSIYACAK

Devam eden projelerde maliyetlerden kaynaklanan fiyat artışının yarısının nihai tüketiciye yansıdığını anlatan Nazmi Durbakayım, “Ancak bundan sonra başlayacak yeni projelerde böyle bir şansımız olmayabilir. Başta demir ve çimento olmak üzere inşaatın temel hammaddelerindeki artışların tamamı konut fiyatlarına yansıyabilir. Biz yine gücümüzün yettiği kadar maliyet artışlarını dizginlemeye çalışacağız” dedi.