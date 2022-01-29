Yüzde 53 artış! 25 bin 524 lira ödenecek

Askerlik vatani bir görev. 20 yaşına giren her Türk gencinin askerlik yapması zorunlu. Askerlik sisteminde 26 Haziran 2019’da yapılan değişiklikle zorunlu askerlik süresi erbaş ve erler için 6 aya inmişti. Bu süre yedek subay ve yedek astsubaylar için ise 12 ay. Bedelli yapanlar da 1 aylık temel askerlik eğitimini tamamlayarak, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılıyor. Sistem, zorunlu 6 aylık vatani görevini tamamladıktan sonra süreyi uzatarak askeriyede para kazanma ve kariyer yapma imkanı da tanıyor.

6 AYDA HATIRI SAYILIR TUTAR

Erbaş ve erlerden isteyen, terhise hak kazandığı tarihten itibaren askerliğini 6 ay daha uzattığında, uzatma döneminde asgari ücret civarında harçlık veriliyor. Bu yılki ödemelerde geçen yıla göre yüzde 53’e varan artışlar sağlandı. Yani çavuş, onbaşı ve erlere görevlerini uzattıkları ikinci 6 aylık dönem için her ay 4 bin 254 lira olmak üzere 6 ayın sonunda toplam 25 bin 524 lira ödeme yapılıyor. Bu yıl er, onbaşı ve çavuşa aynı ödeme yapılacak. Geçen yıl erlere aylık 2 bin 787 lira, onbaşılara 2 bin 977 lira, çavuşlara 3 bin 147 lira ödeniyordu.

HUDUTLARDA DAHA FAZLA

Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır gibi illerdeki sınır (hudut) birliklerinde görev yapanlara ise 1.790 lira daha fazla olmak üzere aylık 6 bin 44 lira, 6 ayda toplam 36 bin 264 lira veriliyor. Geçen yıl hudut birliklerinde görev yapanlara 1.367 liraya kadar ek ödeme yapılıyordu. 6 aylık uzatma döneminde harçlıkların yanı sıra sigorta primini de devlet karşılıyor.

ÜNİVERSİTE MEZUNU ADAYLAR

Kanunla üniversite mezunu asker adaylarının da durumu belirlendi.

Dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğretim kurumu mezunlarından, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) belirleyeceği sayıda kişi askerliğini yedek subay olarak yapabiliyor.

İki veya üç yıllık üniversitelerden mezun olanlar ise yedek astsubay olabiliyor.

Yedek subay olamayan 4 yıl ve daha uzun süreli üniversite mezunlarından isteyenler, yedek astsubay olarak görevlendirilebiliyor.

Bu durumda, 2 aylık temel eğitimin ardından 10 aylık maaş ödeniyor. Askerde kalmak isteyenler subaylığa ve astsubaylığa geçiş yapabiliyor.

SAĞLANAN DİĞER HAKLAR

EV ALMA VE PRİM KOLAYLIĞI

İlk 6 aylık dönemi tamamladıktan sonra ikinci 6 aylık dönemde askerlik yapanlar, bu dönem için askerlik borçlanmasını düşündüklerinde, asgari ücrete karşılık gelen prim tutarını Milli Savunma Bakanlığı karşılıyor.

Askerliğini uzatanlara Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ev alımında öncelik veriyor.

İş kurabilmeleri amacıyla devlet bankalarından uygun faizle kredi sağlanıyor.

TSK, ayrıca ikinci 6 ay silah altında kalanlara; m personel alım sınavlarında yüzde 15-20 ek puan, m sözleşmeli personel temininde öncelik, m her ay için ilave 1 gün izin gibi haklar sunuyor.

KIDEM VE İŞSİZLİK MAAŞI

Askerliğini kısa dönem veya yedek subay ve yedek astsubay olarak yapacak olan kişiler, isterlerse askere giderken işten ayrıldıklarında kıdem tazminatını alabiliyor.

Askere giden çalışanlara, işsizlik maaşı da ödeniyor. Askerden önce işsizlik maaşına başvuranlar askere gidene kadar maaş alabiliyor. Askerde maaş kesiliyor. Askerlik dönüşü kalan sürede ödeme yapılıyor. Hemen askere gidilmişse dönüşte 30 gün içinde İşkur’a başvurmak gerekiyor.

KARİYER FIRSATI DA SUNULUYOR

Erler 6+6 ay olmak üzere toplam 12 aylık (1 yıl) askerliğin ardından eğer isterse sözleşmeli er olarak da müracaat edebiliyor. Bu durumda da ikinci 6 ay askerlik yaptığından ilk kez sözleşmeli er başvurusunda bulunacaklara göre mülakatta 100 üzerinden ilave 20 puan avantajı sağlanıyor.

Mülakatı kazanıp sözleşmeli er olduğunda yine aynı kişi için arada uzman çavuş (uzman erbaş) alımı yapılacağı zaman, buna da başvurma hakkı doğuyor. Mülakatta başarılı olan sözleşmeli er, bu sefer sözleşmeli uzman erbaşlığa yükseliyor. Sözleşmeli uzman erbaşlığa devam ederken sınav açılırsa ve bu sınavı kazanırsa, sözleşmeli subaylığa geçiş yaparak daha da yükselebiliyor.

BEDELLİ SEVK TARİHLERİ AÇIKLANDI

Bu yılki bedelli askerlik tutarları belli olmuştu. Memur maaşlarına bağlı olarak her yıl ocak ve temmuzda değişen bedelli askerlik tutarı, 1 Ocak itibarıyla ilk altı ay için 56 bin 310 liraya yükselmişti. Dün bedelli askerlik tarihleri de duyuruldu.

Buna göre, 2021 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler; 2022 yılında 3 Şubat, 3 Mart, 31 Mart, 12 Mayıs, 9 Haziran, 21 Temmuz, 18 Ağustos, 15 Eylül, 13 Ekim, 10 Kasım ve 8 Aralık tarihli celp ve sevk dönemlerinde, bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecekler.