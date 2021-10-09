Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum’da, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi inşasının yüzde 60’ı tamamlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına devam edilen Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 200 bin nüfusa göre planlandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Bodrum Muğla’nın dünyaya açılan yüzlerinden biri. Hem doğası hem denizi hem de tarihi ile çok önemli bir merkez. Bu nedenle biz bu güzellikleri korumak ve gelecek nesillere güvenle aktarabilmek için üzerimize düşen görevi yapmalıyız. Özellikle kanalizasyon ve arıtma konusunda Bodrum’a 650 milyon TL’lik altyapı yatırımı yapıyoruz.

Bu yatırımlar ile birlikte Bodrum’da yüzde 46 nüfusun yararlandığı altyapı hizmetlerini yüzde 91’e çıkarmış olacağız. Bunun yanı sıra ilçemiz için önemli yatırım olan Turgutreis İleri Biyolojik atık su arıtma tesisi tamamlandığında hem 200 bin kişiye hizmet verecek hem de buradan arıtılan suyu yeşil alan sulamasında da kullanacağız" dedi.

DHA