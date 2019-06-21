Yüzde 75 daha ucuz teknolojik servis

Ödemeler döviz üzerinden olduğu için artan kurlar, maliyetleri yükseltti. Firmaların çoğu alternatif arayışına girdi. Bu noktada yerli teknoloji şirketleri ön plana çıkmaya başladı. Tamamen yerli imkanlarla teknoloji ve yazılım geliştiren Şef Bilişim AŞ bünyesindeki PlusClouds bunlardan biri.

BAĞIMLILIK AZALIYOR

Yüzde 100 yerli mühendislerin kontrolünde olan PlusClouds, bulut ve otomasyon gibi sunduğu birçok hizmetle bugün teknolojide dışa bağımlılığı da önemli ölçüde azaltıyor. Üstelik emsallerine göre yüzde 75’e varan maliyet avantajı da sunuyor. PlusColuds’un CEO’su Serkan Koçak, yabancı rakiplerinin sağladığı bulut hizmetinin aynısını kendi ürettikleri teknolojilerle verebildiklerine dikkat çekiyor.

MODACRUZ DA KATILDI

KKTC Turkcell, Türk Telekom, IFS, Yıldız Holding, Gedik Holding, Greyder, Akçansa ve Starbucks gibi firmalar PlusClouds’tan hizmet alıyor. Her ay 7 milyon kadının ziyaret ettiği, 2 milyondan fazla üyesi olan ve özellikle ikinci el kıyafetlerin online satıldığı ModaCruz. com da bu firmalardan biri. ModaCruz’da sayısı 4500’e varan markanın 182 kategoride ikinci el ürünü bulunuyor. ModaCruz’un kurucusu Melis Güçtaş, bu büyüklükteki bir operasyonla ilgili aynı teknolojik hizmetin PlusClouds ve yerli mühendisler tarafından sağlanmasının kendilerine yüzde 75 fiyat avantajı sağlarken, otomasyon teknolojileri sayesinde hiçbir aksaklık yaşamadan ve daha iyi performans sağladıklarını söyledi.

HIZLI ÇÖZÜM SAĞLIYOR

ModaCruz IT Başkan Yardımcısı İlter Sağ da yerli firmadan hizmet almanın avantajını şöyle özetledi: “PlusClouds ile birlikte envanter çeşitliliği, teknik deneyim, kurulum ve yönetimin hizmete dahil olması, birinci parti ar-ge sahibi olunması, yaşanılan problemler karşısında yapılacak değişikliklerin hızlıca çözüme ulaştırılması gibi birçok fayda sağladık.”