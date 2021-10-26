Yüzdeki çukurlar ya da delikler, geniş gözenekleri olan kişilerde görülen bir cilt sorunu. Gözenekler kirle dolduğu zaman ya da işlevlerini kaybettiklerinde enfeksiyon geliştirirler ve bunun sonucunda sivilce, siyah nokta gibi sorunlar oluşur. Gözeneklerin en önemli işlevi, cildin nefes almasını ve toksinlerin dışarı atılmasını sağlamaktır. Tüm bedenimiz gözeneklerle kaplıdır ancak bazı bölgelerimizde bu gözenekler daha geniş boyutludur ki bu bölge genellikle yüz olur. Yüzde delikli bir görünüme neden olduğu için çoğu insan geniş gözeneklerden kurtulmak ister. Yüzdeki delikler nasıl geçer, nasıl düzelir? Yüzdeki deliklere ne iyi gelir? gibi sorular bu nedenle sıkça araştırılır. Yüzdeki delikleri gidermenin de bazı yolları var. Ancak önce yüzdeki delikler neden olur? ona bakalım.

YÜZDEKİ DELİKLER NEDEN OLUR?

Yüzdeki delikler, gözeneklerimizdir. Gözenekler güneşe maruz kalmamız, sigara kullanımı, genetik, cildin ihtiyacı olan bakımdan mahrum kalması gibi nedenlerden genişleyebilir. Yaşımız ilerledikçe ve cildimiz akne ürettikçe bu delikler artar. Cildiniz yağlı ya da karma türdeyse, yüzünüzde delikler oluşması daha muhtemeldir. Bu delikler tıkandıklarında ise daha da genişler ve gözle görünür hale gelir. Bu nedenle yüzdeki deliklerden kurtulmak ve geniş gözenekleri gidermek oldukça önemli.

YÜZDEKİ DELİKLER NASIL GEÇER?

Cildinizde gözle görünür şekilde delikler ve gözenekler varsa, öncelikle bir dermatolog randevusu almanızda fayda var. Uzmanlar gözenek görünümü için cilt tipinize uygun tedavi yöntemini size uygulayacaktır. Tüm bunların haricinde kendi başınıza yapabileceğiniz bazı ufak yöntemler ve maskeler de var.

Öncelikle cildinizin ihtiyacı olan günlük bakımı yapmayı ihmal etmemelisiniz. Geniş gözeneklere uygun bakım ürünleri kullanmanız bu hususta oldukça önemli. Bakım rutininizde yıkama jeli ve gözenek sıkılaştırıcı tonik mutlaka bulunmalı.

Cildinizin fazla yağ üretmesini engellemek için su bazlı ürünler kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Yaz ve kış fark etmeksizin güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin. Elbette güneş kreminiz de cilt tipinize uygun olmalı. Güneş kremi ayrıca cildinizde daha fazla leke ve kırışıklık oluşmasını da engelleyecektir.

Cildinizi ölü derilerden arındırmayı ihmal etmeyin. Ölü deriler gözeneklerin içine girer ve tıkanma meydana gelir. Bu nedenle cildinize uygun bir peeling ile cildinizi haftada en fazla 2 kez olacak şekilde arındırın.

Gözenek sıkılaştırıcı yüz maskeleri kullanarak da yüzünüzdeki deliklerin görünümünü azaltabilirsiniz.

YÜZDEKİ DELİKLERİ GEÇİREN DOĞAL YÖNTEMLER

Her akşam bir buz küpünü cildinizin üzerinde gezdirerek gözeneklerinizin sıkılaşmasını sağlayabilirsiniz.

Gül suyu ve soda gözenek sıkılaştırmada etkili oldukları için her ikisini de buz haline getirerek cildinize uygulayabilirsiniz. Ayrıca tonik şekilde cildinize de sürebilirsiniz.

Tarçın kabuğu ve karanfil gibi esansiyel yağlar gözeneklerinizin küçülmesine yardımcı olur. Ayrıca daha dengeli ve sağlıklı bir cilde kavuşmanızı sağlar.

YÜZDEKİ DELİKLER NASIL KAPANIR?

Yüzdeki delikli görünüm için uygulayabileceğiniz bazı medikal yöntemler de var. Ancak bu gibi yöntemler için mutlaka bir cilt bakım uzmanına görünmeli ve uzman kişiler tarafından cilt bakımı yaptırmalısınız. Medikal tedaviler lazer ya da peeling gibi şekillerde olabiliyor.

CİLTTEKİ DELİKLER İÇİN EN ETKİLİ MASKE TARİFLERİ

Evde doğal malzemelerle yapabileceğiniz yüz maskeleri sayesinde gözenek görünümünüzü azaltabilir ve cildinizi sıkılaştırabilirsiniz. İşte size yüzdeki delikler için en etkili maske tarifleri...

Malzemeler: 1 adet yumurta akı, 2 tatlı kaşığı yaş maya, yarım tatlı kaşığı taze limon suyu

Yapılışı: Malzemeleri bir kabın içerisinde karıştırın ve yüzünüzdeki delik olan bölgelere uygulayın. Maskeyi yüzünüzde 20 dakika bekleterek ılık su ile yüzünüzü durulayın. Haftada 1-2 kere uyguladığınızda yüzünüzdeki deliklerin sıkılaştığını görebilirsiniz.

Malzemeler: 1 çay kaşığı kil, 1 tatlı kaşığı mısır unu, bir miktar su

Yapılışı: Maskenin macun kıvamını almasını sağlayın. Özellikle yüzünüzdeki deliklerin üzerine sürün ve kuruduktan sonra nazikçe ovalayarak ılık su ile yüzünüzü temizleyin. Haftada 2 defa uygulayarak yüzünüzdeki deliklerin sıkılaşmasını sağlayabilirsiniz.

Malzemeler: 1 yemek kaşığı aloe vera, 1 adet portakal

Yapılışı: Portakalın suyunu sıkın ve aloe vera jeli ile karıştırın. Kremsi bir kıvam aldığında parmak uçlarınızla yüzünüze sürün. 5 dakika beklettikten sonra soğuk suyla yıkayın.

Malzemeler: 2 kaşık şeker, 1 kaşık zeytinyağı, dört beş damla limon suyu

Yapılışı: Tüm malzemeleri karıştırıp kremsi bir kıvam elde edin. Yüzünüze peeling yapar gibi uygulayın. 1 dakika bekledikten sonra soğuk su ile cildinizi durulayın. Böylelikle limondaki antioksidan maddeler sayesinde cildiniz mikroplardan arınır ve gözenekleriniz sıkılaşır. Herhangi bir alerjik reaksiyon gerçekleşmediği takdirde bu maskeyi haftada 2-3 kez tekrarlayabilirsiniz.

Malzemeler: 2 kaşık yoğurt, yarım salatalık, 1 yemek kaşığı kaymak

Yapılışı: Öncelikle salatalığı rendeleyin ve yoğurt ile karıştırın. Daha sonra kaymağı da ekleyip krem kıvamına getirin. Bu kremi cildinize sürün ve 10 dakika kadar bekleyin. Sonrasında soğuk su ile cildinizi yıkayın.