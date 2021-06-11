Öncelikle Güneş lekeleri neden olur? sorusunu cevaplamakta fayda var. Güneş lekeleri, korunmasız bir şekilde uzun süre güneş ışınlarına maruz kaldığımız zaman oluşur. Yüzümüzde, ellerimizde, omuzlarımızda veya cildimizin güneşe maruz kalan herhangi bir bölgesinde güneş lekeleri oluşabilir. Güneş lekelerinden kurtulmanın birçok yolu var. Gelişen teknolojiyle birlikte güneş lekelerinden birkaç seanslık bakımla kurtulabilirsiniz. Ancak bu biraz masraflı olabilir. Evde yapabileceğiniz bazı doğal maskeler sayesinde güneş lekelerini pratik bir şekilde geçirebilirsiniz. Gelin şimdi ev yapımı güneş lekesi maskesi tariflerine bir bakalım...

1- ALOE VERA

Aloe vera bitkisinin cilt bakımında önemli bir yeri var. Cildi nemlendirmesinin yanı sıra cilt hasarını da onarıyor ve cilt rengini açarak güneş lekelerinden kurtulmanızı sağlıyor. Yapmanız gereken tek şey ise, gece yatmadan önce güneş lekesinin olduğu bölgeye aloe vera jeli sürmek.

Limon güneş lekelerini giderebilir

2- LİMON

Limon, içeriğindeki asit sayesinde renk açıcı bir özelliğe sahiptir. Bir limonun suyunu sıkın ve lekeli bölgeye sürün. Yarım saat beklettikten sonra cildinizi durulayın. Ancak bunu akşam yapmaya özen gösterin ve gün içinde güneşe maruz kalmayın.

3- YEŞİL ÇAY

Yeşil çayın içeriğindeki antioksidanlar, cilt onarımı için birebirdir. Yeşil çay poşetini 10 dakika kadar sıcak suda demleyin, arından çıkarıp soğutun. Poşet soğuduktan sonra lekeli bölgeye sürün. Hepsi bu kadar!

4- ELMA SİRKESİ

Elma sirkesinin cilt lekelerine iyi geldiği uzun zamandır bilinen bir gerçek. Elma sirkesinin de akşamları cilde uygulanması gerekiyor. 1'er yemek kalığı elma sirkesi ve suyu karıştırın. Lekeli bölgeye sürün ve 20 dakika bekledikten sonra yıkayın.

Kil maskesi

5- KİL MASKESİ

Haftada 1 kez uygulayacağınız doğal kil maskesi ile güneş lekelerinden kurtulabilirsiniz. Bir miktar beyaz kilin içine gül suyu ekleyin ve macun kıvamına gelene dek karıştırın. Ardından cildinize sürün ve 20 dakika kadar bekletin. Ilık suyla durulayıp cildinizi nemlendirin.

6- SALATALIK

İçeriğindeki C vitamini sayesinde salatalık güneş lekelerini giderebilir. Bunun için salatalığı ezip macun kıvamına getirmeniz gerekiyor. Ardından lekeli bölgeye sürün ve 10 dakika bekletip yıkayın.

7- NOHUT UNU

Nohut unu, zerdeçal ve 1'er çay kaşığı süt ve limon suyu kullanarak hazırlayacağınız maske ile güneş lekelerinden kurtulmanız mümkün. Cildinizde 15 dakika beklettikten sonra ılık suyla yıkayın. Zerdeçal cildinizde biraz sarı leke bırakabilir bu nedenle haftada 1 kez bu maskeyi uygulayın ve cildinizi iyi yıkadığınızdan emin olur.

8- YOĞURT

Ayran haline getirdiğiniz yoğurdu pamuk yardımıyla lekeli bölgeye sürün. Yoğurtun içeriğindeki laktik asit, lekelerin açılmasını sağlayacaktır. 10 dakika beklettikten sonra cildinizi yıkayın.

9- HİNDİSTAN CEVİZİ SUYU

Hindistan cevizi suyunun beyazlatma özelliği var. Bu sayede güneş lekelerinden rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Yapmanız gereken şey, bir miktar taze Hindistan cevizi suyunu lekeli bölgeye sürmek. Bir süre bekledikten sonra ılık suyla durulayabilirsiniz.



