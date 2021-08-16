Türkiye Yüzdüğü yeri gören polisler harekete geçti! 'Yüzüyorum, neden karışıyorsunuz?'

Yüzdüğü yeri gören polisler harekete geçti! 'Yüzüyorum, neden karışıyorsunuz?'

Türkiye

Yüzdüğü yeri gören polisler harekete geçti! 'Yüzüyorum, neden karışıyorsunuz?'

Adana’da, 64 yaşındaki Mehmet Keser serinlemek için Seyhan Nehri'nde baraj kapaklarının önünde yüzünde bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Keser, sudan zorla çıkarıldı.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 13:20 Son Güncelleme:
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Adana’da serinlemek için Seyhan Nehri'ne giren Mehmet Keser (64), polisin 'tehlikeli' uyarısına rağmen sudan çıkmayınca bölgeye dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Sudan zorla çıkartılan Keser, "Yüzüyorum, neden karışıyorsunuz?" diye tepki gösterdi.


Seyhan Nehri kıyısında devriye gezen polis ekipleri, nehir içerisinde baraj kapakları önünde bir kişinin yüzdüğünü görünce harekete geçti.

Polisin ikazlarını dikkate almayan Mehmet Keser, kendisi için tehlike oluşturacak şekilde akıntıya karşı yüzünce boğulma riskiyle karşı karşıya kaldı. Olay yerine çağrılan dalgıç polisler kısa sürede suya girip, Keser'i ikna etmeye çalıştı. Sudan çıkmamak için direnen Keser, "Burada serinlemek için yüzüyorum. Neden karışıyorsunuz?" dedi.

Keser, güçlükle ikna edilerek nehirden çıkartıldı. Sudan çıktıktan sonra polislerin kimliğini sormasına sinirlenen Keser, bölgeden ayrılmak istedi. Dalgıç polislerin peşinden koştuğu Keser, gelen karakol ekipleri tarafından yapılan kimlik kontrolünün ardından serbest bırakıldı.

Nehre girmemesi konusunda uyarılan Mehmet Keser, bir süre sonra yürüyerek gözden kayboldu.


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