Yüzen balıklar (Oyun)
Deneyler çocukların bilimsel süreç ve yaratıcı düşünme becerilerinin kazanılmasını sağlar.
25 Ağustos 2021, Çarşamba 10:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
MALZEMELER
- Renkli kağıtlar
- Bulaşık deterjanı
- Su
- Kulak çubuğu
- Makas
NASIL OYNANIR?
Renkli kâğıtlardan balıklar çizin ve kesin. Kulak çubuğu yardımıyla kuyruk kısmına biraz deterjan sürün ve suya bırakın. Balıklar desteksiz yüzecektir.
NOT: Suya çok deterjan karışırsa bu özellik yitebilir.
İlgili Haberler
BUNLARI DA OKUYUN