Etkinlik Rehberi Yüzen balıklar (Oyun)

Yüzen balıklar (Oyun)

Etkinlik Rehberi

Yüzen balıklar (Oyun)

Deneyler çocukların bilimsel süreç ve yaratıcı düşünme becerilerinin kazanılmasını sağlar.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 10:46 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

  • Renkli kağıtlar
  • Bulaşık deterjanı
  • Su
  • Kulak çubuğu
  • Makas

NASIL OYNANIR?

Renkli kâğıtlardan balıklar çizin ve kesin. Kulak çubuğu yardımıyla kuyruk kısmına biraz deterjan sürün ve suya bırakın. Balıklar desteksiz yüzecektir. 

NOT: Suya çok deterjan karışırsa bu özellik yitebilir.

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