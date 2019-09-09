Yüzer santrallerle 34 milyona ışık oldu

Karpowership filosu, globalde 22 adet yüzer enerji santraliyle, aralarında Endonezya, Gana, Mozambik, Gambiya, Sierra Leone, Senegal, Gine Bissau, Küba, Sudan ve Lübnan’ın da bulunduğu birçok ülkeye enerji veriyor. Bugün itibarıyla 3 bin 500 megavatı (MW) aşan kurulu gücü olan yüzen elektrik santrali filosu, 5 milyar doları aşan değere sahip. Powershipler, şu anda 34 milyon kişiye ışık oluyor.

HEDEF 8 BİN 500 MW

Karpowership’in Ticaret Grup Başkanı Zeynep Harezi ile Yalova’daki Karmarine’de buluşup, Senegal’e doğru yola çıkan ‘Ayşegül Sultan’ gemisini gezdik ve şirketin hedeflerini dinledik. Harezi’nin verdiği bilgilere göre, şu anda 5 bin megavat kapasiteli yüzer enerji santrali yapım aşamasında. Bu kapasitenin faaliyete geçmesiyle 5 yıl içinde Powership filosunun kurulu gücü 8 bin 500 megavatı geçecek.

POTANSİYEL VAR

Zeynep Harezi, yaptıkları analizler sonucunda bugün dünya genelinde yüzer enerji santrallerine yönelik 18 bin megavat potansiyelin daha bulunduğunu, Güney Afrika, Moritanya, Şeyseller, Dominik ve Jameika gibi ülkelerde potansiyel olduğunu belirtiyor. Şirketin yeni ülkelerle de görüşmelerinin devam ettiğini söyleyen Harezi, halen 15 ülke ile temas halinde olduklarını anlatıyor.

SENEGAL’E DOĞRU YOLA ÇIKTI

Karpowership, ağustos ayında Senegal Elektrik Kurumu (SENELEC) ile 5.5 yıllık elektrik satış sözleşmesi imzalamıştı. Bu kapsamda, Senegal’in başkenti Dakar’da ekimde operasyona başlayacak olan 235 megavat kapasiteli Ayşegül Sultan gemisi dün yola çıktı. Ayşegül Sultan, ilk 6 ayında düşük kükürtlu sıvı yakıt ile çalışacak. Daha sonra LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ile elektrik üretimine geçecek. Bu proje aynı zamanda Afrika’nın ilk LNG ile elektrik üretimi projesi.

YÜZDE 100 ELEKTRİK

● Bugüne kadar yurtdışına 60 milyar kwh elektrik sağlandı.

● Powership filosu Lübnan’ın elektrik ihtiyacının yüzde 25’ini,

● Gana’nın yüzde 26’sını, Gambiya’nın yüzde 60’ını,

● Sierra Leone’nin yüzde 80’ini, Sudan’ın yüzde 10’unu,

● Gine Bissau’nun yüzde 100’ünü, Mozambik’in yüzde 10’unu,

● Küba’nın yüzde 10’unu, Senegal’in yüzde 15’ini

● Endonezya - Kuzey Sulawesi’nin yüzde 30’unu, Endonezya - Doğu Nusa Tenggra’nın yüzde 55’ini, Endonezya - Ambon’un yüzde 80’ini, Endonezya - Medan’ın yüzde 10’unu karşılıyor.

MELTEM KARA SÖYLEYENOĞLU/ POSTA