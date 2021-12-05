Seyahat Yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü'nde mest eden kış manzarası

Yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü'nde mest eden kış manzarası

Seyahat

Yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü'nde mest eden kış manzarası

Erzincan'da soğuk havanın etkisiyle yüzeyi buzla kaplanan Ardıçlı Gölü'nde güzel manzaralar oluştu.

05 Aralık 2021, Pazar 17:24 Son Güncelleme:
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Hava sıcaklığının yüksek kesimlerde sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde bulunan Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Buzla kaplanan göl ile çevresi, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu. Derinliği 5 metre olan, yüzeyi buzla kaplanan gölü görmeye gelen ziyaretçiler, manzaranın çok güzel olduğunu söyledi.

Erzincan'ın güneyindeki Munzur dağlarının eteğinde 2 bin 970 rakımda bulunan ve yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tutan gölde güzel kış manzaraları oluştu. Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin yanında bulunan göl, bölgeye gelen vatandaşların ilgisini çekiyor. Göl, fotoğraf tutkunlarının uğrak mekânı haline geldi.

İHA

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