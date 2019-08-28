Yüzlerce askerin, köpekbalıklarına nasıl yem olduğu ortaya çıktı

Yüzlerce Amerikalı askerin hayatına mal olan tarihteki en büyük köpekbalığı saldırısının gizemi sonunda aydınlandı.

USS Indianapolis savaş gemisi, Hiroşima'ya atılan atom bombasının parçalarını teslim edip gizli görevden dönerken 30 Temmuz 1945'te Japon denizaltısı tarafından Filipin Denizi'ndeki Guam ve Leyte arasında vurulmuştu. Gemi, 12 dakika içinde batmıştı.

900 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Zaman o kadar kısaydı ki yardım sinyali bile gönderilemedi. Gemideki 900 asker ölürken sadece 317'si hayatta kaldı. Denizde yardım bekleyen 400'ü aşkın asker dört gün boyunca köpek balıklarının saldırılarına maruz kaldı. Balıklar ilk üç gün boyunca yüzeye vuran cesetlere saldırdı.

YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI

Bu sayede diğer askerlerin çoğu canlı kalabildi ve kendilerine ancak dördüncü günün sonunda yardım ulaşabildi. Ne var ki yardım gelene kadar köpekbalıkları sağ kurtulan 150'ye yakın askere daha saldırmıştı. 2005'te hayatını kaybeden Woody James, yaşadığı dehşeti şöyle anlatmıştı:

“ÖNCE CESETLERDEN BAŞLADILAR, SONRA CANLILARA SALDIRDILAR”

"Akşama doğru yüzlerce köpek balığının saldırısına uğradık. Tam üç gün ve gece bizleri yediler. Önce cesetlerden başladılar. Sonra canlı olanlara saldırdılar. Her şey çok sessizdi. Bir çığlık duyunca birinin daha köpek balıklarına yem olduğunu anlardık."

ABD donanmasına ait USS Indianapolis adlı savaş gemisinin enkazı 72 yıl sonra Pasifik Okyanusu'nda bulunmuştu.







