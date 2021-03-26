Yüzlerce çalışana sahte koronavirüs aşısı yapan patrona soruşturma
Son dakika haberine göre, tekstil fabrikasında çalışan yüzlerce işçiye sahte koronavirüs aşısı yapıldı. Meksika basının yer alan iddia sonrası patron hakkında soruşturma başlatıldı.
26 Mart 2021, Cuma 15:31 Son Güncelleme:
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Meksika'daki sahte koronavirüs aşı skandalı yeni bir boyut kazandı.
Ülkede yayın yapan Reforma gazetesinin iddiasında göre, bir tekstil fabrikasında çalışan binden fazla çalışana sahte koronvirüs aşısı yapıldı. Aynı habere göre, fabrikada çalışan işçilere sahte Rus Sputnik V Kovid-19 aşısı yapıldı. Bu iddia sonrası fabrikanın sahibi Grupo Karim hakkında soruşturma başlatıldı.
"BÜROKRATLARA DA SAHTE AŞI SAĞLADI"
Grupo Karim'in fabrikasında çalışan işçilerin yanı sıra iş insanları ve yakın ilişkide olduğu bazı bürokratlara da sahte aşı temin ettiği belirtiliyor. İddiaya konu olan sahte aşılar ilk olarak Ocean View Hotel ve bir klinikte 10 Mart'ta yapıldı. İşçilere ise 15 Mart'tan itibaren aşılama yapıldı.
SAHTE AŞILARI İÇECEKLERİN ARASINDA SAKLADILAR
Geçtiğimiz hafta Meksikalı yetkililer Campeche eyaletindeki havaalanında, içinde yedi Honduras vatandaşının bulunduğu Cessna tipi özel bir uçakta aram yapmış ve Rus Sputnik V Kovid-19 aşısı olarak etiketlenmiş bin adet sahte aşı tüpü bulmuştu.
Yayınlanan görüntülerde binden fazla aşının buz çantalarında içecekler ile birlikte taşındığı görülmüştü.
SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ
Uçak baskını sonrası Karim, yaptığı açıklamada şirket çalışanları için koronavirüs aşısı getirtmek istediklerini belirtmiş, kaçakçılık suçlamalarını ise reddetmişti. Yetkililer bu iki olayın bağlantılı olduğu şüphesi ile soruşturmayı derinleştirme kararı verdi.