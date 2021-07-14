Yüzlerce flamingo ölü bulunmuştu! Soruşturma başlatıldı

Dünyadaki en büyük doğal üreme kolonisi olan Tuz Gölü’ne gelen flamingoların yavruları, Tuz Gölü’nün ortasındaki kreş alanında susuzluktan öldü. Drone ile çekilen görüntüler sosyal medyada yüz binlerce kez izlenirken, on binlerce de tepki yağdı.

Aksaray Fotoğraf Sanatçıları Derneği Başkan Yardımcısı Fahri Tunç, Tuz Gölü'nde her yıl 5 bin ila 10 bin arasında yavru flamingonun kuluçkadan çıktığını belirterek, "Bu yıl 5 bin flamingo kuluçkadan çıktı. Ancak gölü besleyen su kanallarının önü köylüler tarafından bentler çekilerek kesildiği için yavru flamingolar su ve beslenme alanları daraldığı için öldü. Bu bir katliamdır'' dedi.





SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konya Valiliği'nce, kamuoyuna yansıyan Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümlerine ilişkin araştırma ve soruşturma başlatıldığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, bölgede yapılacak çalışmalarla ilgili komisyon oluşturulduğu aktarıldı.

Açıklamada, "13 Temmuz 2021 tarihinde kamuoyuna yansıyan, Tuz Gölü'nün Konya-Cihanbeyli Gölyazı bölgesindeki flamingo ölümleriyle ilgili Valiliğimizce gerekli araştırma ve soruşturma çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca flamingoların yaşam döngüsünü olumsuz etkileyen hususlar ve alınabilecek ek tedbirlerle ilgili Valiliğimizce oluşturulan uzman komisyon, alanda incelemeler yapmaktadır." denildi.

Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde yer alan Tuz Gölü, su çıkışı olmadığı için kapalı göl olma özelliğini taşıyor. Kuşların göç yolu üzerinde olmasından dolayı birçok kuş türü ilkbahar ve yaz aylarında burada konaklıyor.

AA