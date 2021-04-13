İstanbul'da kendini psikolog olarak tanıtan ve hasta kabul eden Adil Maviş (55) Türk Psikologlar Derneği'ne gelen bir mail ile deşifre oldu. Kendisini Türkiye'de denkliği bulunmayan "St. Clements Üniversitesi Psikoloji Mezunu" olarak sunan sahte psikolog hakkında '1219 sayılı kanuna aykırılık' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edilen sahte psikolog, duruşmada ise "Psikolog değilim yaşam koçuyum" diyerek suçlamaları kabul etmedi.

Sabah gazetesinden Seda Nur Günaydın'ın haberine göre; İstanbul'da iddiaya göre psikoloji mezunu olmadığı halde kendisini psikolog olarak tanıtan ve hasta kabul ederek çeşitli psikolojik tedaviler uygulayan şahıs, Türk Psikologlar Derneği'ne gelen bir mail ile ortaya çıktı.

İddiaya göre; Adil Maviş isimli şahıs kendisini insanlara psikolog olarak tanıtarak hasta kabul ediyor ve hastalarına çeşitli psikolojik terapiler uyguluyordu. Adil Maviş ile ilgili Ankara'da bulunan Türk Psikologlar Derneği'ne gelen bir şikayet içerikli e-posta sonucu dernek harekete geçti.

YURT DIŞINDA EĞİTİM ALDIM YALANI

Türk Psikologlar Derneği'nin Adil Maviş isimli şahısla ilgili yaptığı araştırmalar sonucu şaşırtıcı sonuçlara ulaşıldı. 55 yaşındaki Adil Maviş'in kendisini Türkiye'de denkliği bulunmayan St. Clements Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunu olarak ifade ettiği, psikolog olmamasına rağmen psikolog unvanını kullandığı ve danışan kabul ettiği, kendisini web sitesi ve farklı sosyal mecralarda psikolog unvanıyla tanıttığı, klinik psikolog olmamasına rağmen bilişsel davranışçı terapi, cinsel terapi, depresyon, dil terapisi gibi tedavileri uyguladığı tespit edildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI SAHTE OLDUĞUNU ONAYLADI

Bunun üzerine dernek, sahte psikolog Adil Maviş hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Derneğin şikayeti üzerine konuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Adil Maviş'in eylemlerinin 1219 sayılı yasaya uygun olup olmadığının anlaşılması için Sağlık Bakanlığı'ndan görüş istendi. Sağlık Bakanlığı'nın cevap yazısında ise Bakanlık tarafından yapılan elektronik ortam değerlendirmesi sonucu Adil Maviş'in dil terapisi uyguladığının tespit edildiği fakat böyle bir yetkisi olmadığı, ayrıca şahsın psikolog veya klinik psikolog unvanını kullanmasının ve unvanın getirdiği çeşitli terapileri uygulamasının mümkün olmadığı belirtildi.

BİRÇOK ŞİKAYET VAR

Psikolog unvanını kullanan ve bu süre zarfında psikolojiyle alakalı kitaplar da çıkartan Adil Maviş hakkında İl Sağlık Müdürlüğü'ne de yazı yazıldığı ve cevaben yapılan denetimler sonucu izinsiz ve yetkisiz sağlık hizmeti verdiğinin tespiti halinde suç duyurusunda bulunulacağı aktarıldı. Ayrıca Adil Maviş hakkında farklı kişi ve kurumlarca farklı mercilere ihbar edilmiş birçok şikayet olduğu tespit edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Tüm bunlar neticesinde sahte psikolog hakkında '1219 sayılı kanuna aykırılık' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edilen sahte psikolog, dava duruşmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek 'Ben İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümü mezunuyum. Ben psikolog unvanını kullanmadım. Yaşam koçluğu yapmaktayım.' diyerek beraatini talep etti.

DAVA ERTELENDİ

Duruşma sonunda ise mahkeme, eksik hususların giderilmesi açısından davayı ileri bir tarihe erteledi.







