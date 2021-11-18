Dünya Yüzlerce kişi ölmüş, 120 bin kişi evsiz kalmıştı! Korkutan açıklama: Patlama tespit edildi
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Yüzlerce kişi ölmüş, 120 bin kişi evsiz kalmıştı! Korkutan açıklama: Patlama tespit edildi

Dünya

Yüzlerce kişi ölmüş, 120 bin kişi evsiz kalmıştı! Korkutan açıklama: Patlama tespit edildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma şehrinde, dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Nyamuragira yanardağının yakında faaliyete geçebileceği uyarısında bulunuldu.

18 Kasım 2021, Perşembe 22:53 Son Güncelleme:
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Goma Volkanolojik Gözlemevi (OVG) Direktörü Kasereka Mahinda yaptığı açıklamada, Nyamuragira yanardağında iç patlamalar tespit ettiklerini bildirdi.

Nyamuragira yanardağında magmanın çok uzak olmadığını belirten Mahinda, yakında dış patlama yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Yanardağda uzun süredir iç patlamalar yaşandığını kaydeden Mahinda, dış patlama yaşanması durumunda insani ve çevresel felaketlere yol açabileceğini ifade etti.

Nyamuragira yanardağı son olarak bu yıl 23 Mayıs'ta faaliyete geçmiş, lavlar şehrin içine kadar ulaşmış, 32 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evsiz kalmıştı.

Yanardağın 2002’de faaliyet geçmesiyle de 250 kişi ölmüş, 120 bin kişi evsiz kalmıştı.

AA

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