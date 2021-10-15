Türkiye Yüzlerce kişinin katıldığı konserde sosyal mesafe unutuldu

Yüzlerce kişinin katıldığı konserde sosyal mesafe unutuldu

Türkiye

Yüzlerce kişinin katıldığı konserde sosyal mesafe unutuldu

Şanlıurfa'da, Harran Üniversitesinde düzenlenen sanatçı Mehmet Erdem'in katıldığı açık hava konserinde, sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

15 Ekim 2021, Cuma 18:35 Son Güncelleme:
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Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünde düzenlenen konserde sanatçı Mehmet Erdem sahne aldı. Mehmet Erdem’in sahne aldığı ve yüzlerce kişinin katıldığı konserde sosyal mesafe kuralı unutuldu. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, aşılama oranı en düşük il olan Şanlıurfa'da yaklaşık iki saat süren konser sonunda sanatçıya Harran Üniversitesi Rektörü Mehmet Sabri Çelik tarafından hediye verildi.

DHA

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