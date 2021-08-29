Türkiye Yüzlerce otomobil hasar gördü! Selden geriye kalan manzara korkunç

Yüzlerce otomobil hasar gördü! Selden geriye kalan manzara korkunç

Türkiye

Yüzlerce otomobil hasar gördü! Selden geriye kalan manzara korkunç

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde yüzlerce araç hasar gördü.

29 Ağustos 2021, Pazar 19:42 Son Güncelleme:
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Önüne kattığını denize sürükleyen sel sularının hurda yığınına çevirdiği araçlar, felaketin boyutlarını da gözler önüne seriyor.

Bozkurt ilçesi ve İnebolu'ya bağlı Özlüce köyünde selde hasar gören araçlar İnebolu'nun Musa Mahallesi'ndeki bir alanda toplanıyor. Alanda polis ekipleri 24 saat nöbet tutuyor.

Felaket bölgesinden çekicilerin getirdiği çeşitli marka ve model araçlar, sahipleri tarafından plaka veya şasi numarasından tespit edilebiliyor.

AA

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