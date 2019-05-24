Yüzlerce vatandaş Sakal-ı Şerif’i görmek için akın etti Bursa’da, teravih namazını müteakiben Sakal-ı Şerif’i görmek için gelen yüzlerce vatandaş, Millet Mahallesi Nurlu Camisi’ne akın etti. Yoğun bir kalabalık tarafından ilgi gören Sakal-ı Şerif ziyaretinde duygulu anlar da yaşandı