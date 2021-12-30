Yüzlerce yıl öncesinden yarım kalan heykel bulundu!

Yunanistan Kültür Bakanlığı'nın açıklamasında Roma döneminden kalma bir metrelik heykelin muhtemelen "çok yetenekli bir sanatçının" elinden çıktığı ve Yunan tanrıları Apollon ve Hermes'in heykelleriyle benzerlikler taşıdığı ifade edildi. Başı da eksik olduğu için heykelin kimi temsil ettiği tam olarak bilinmiyor. Ancak eserde Antik Yunanların giydiği "chlamys" adı verilen bir pelerinle gelişigüzel örtünmüş, atletik yapılı genç bir adamın tasvir edildiği açıkça görülüyor.

Kültür Bakanlığı’nın açıklamasında konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Bu, çok yetenekli bir sanatkârın işi. Ancak belli ki hiç tamamlanmamış. Bir nedenden ötürü heykeltıraş, detaylarda çok ilerlemiş olmasına ve neredeyse son aşamaya gelmesine rağmen eseri yarım bırakmaya karar vermiş."

Heykel, Yunanistan’daki Makedonya bölgesinin merkezinde yer alan Veria antik kentinde ortaya çıkarıldı.

Arkeologlar şimdi bu heykeli benzerleriyle karşılaştırarak incelemeyi planlıyor. Yetkililer, "Bu eser, Veria’daki sanat anlayışına farklı bir açıdan yaklaşmamızı sağlayacak" diyor.

Eski adı Berea olan antik kent, Helenistik dönemde Antigonos Hanedanlığı’nın yönetiminde (MÖ 306-168) yüksek refah seviyesine ulaşan ünlü bir şehirdi.

MS 168'de Romalıların fethettiği şehir, İmparator Diocletian tarafından Makedonya’nın iki başkentinden biri ilan edilmişti.

Berea, İncil'de de önemli bir kent olarak geçiyor. Yeni Ahit’in Elçilerin İşleri Kitabı’na göre şehir bir zamanlar Yahudi cemaatine ev sahipliği yapıyordu ve Havari Pavlus, şehir sakinlerine vaaz vermek için bu kente gelmişti.

Kaynak: Independent Türkçe